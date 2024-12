A- A+

Premier League Guardiola descarta deixar o Manchester City e promete superar crise inédita Treinador espanhol reafirma compromisso com o clube e busca reverter sequência de derrotas na temporada

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, garantiu neste sábado (28) que não tem intenção de deixar o clube, mesmo em meio a uma crise sem precedentes. Durante uma coletiva antes do confronto contra o Leicester pela 19ª rodada da Premier League, o treinador afirmou estar determinado a "inverter a dinâmica" da equipe.

O City venceu apenas um dos últimos 13 jogos, acumulando nove derrotas nesse período. Na tabela da Premier League, ocupa a 7ª posição, a 14 pontos do líder Liverpool. Na Liga dos Campeões, o desempenho também preocupa, com o clube em 22º lugar e apenas duas rodadas restantes para tentar avançar entre os 24 primeiros colocados.

"Vou tentar, vou continuar. Às vezes pensamos que uma sequência ruim vai acabar rápido, mas às vezes demora mais. Quero estar aqui e, na nossa situação, temos que fazer isso", declarou Guardiola, reforçando sua confiança no trabalho para superar o momento difícil.

Desafios

Apesar de ter conquistado o título inglês em seis das últimas sete temporadas, o desempenho atual abalou a reputação vencedora do treinador espanhol. Mesmo com contrato renovado até 2027, surgem dúvidas sobre sua continuidade no Etihad Stadium.

"O maior desafio será dar a volta por cima, mas já fizemos isso antes", disse Guardiola, rejeitando atribuir a crise à lista de lesionados que inclui jogadores como Rodri, Ruben Dias e Ederson, ou às dificuldades de Erling Haaland, que marcou apenas um gol nos últimos sete jogos e perdeu um pênalti contra o Everton.

"Não faz parte da minha educação reclamar ou procurar culpados. Essas coisas acontecem. É a vida, é o futebol... Então vamos tentar de novo", afirmou o técnico.

Guardiola também destacou a resiliência necessária para retornar ao caminho das vitórias. "A cada três dias houve jogos e vitórias durante vários meses e anos. Agora temos que fazer o mesmo", concluiu, confiante na capacidade de sua equipe de reverter a má fase.

