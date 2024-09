A- A+

MMA Pernambucano Gustavo Negromonte, do EDS Squad, luta no Jungle Fight em São Paulo Atual campeão Peso Pena do RXF, o atleta enfrenta o baiano Geovane Queiroz na 130ª edição do maior evento de MMA da américa latina

O campeão Peso-Pena (até 66kg) do RXF - Recife Xtreme Fight, Gustavo Negromonte, está prestes a enfrentar um novo desafio em sua carreira. No dia 28 de setembro, o pernambucano subirá ao cage na 130ª edição do Jungle Fight, um dos principais eventos de MMA da América Latina, que já revelou grandes nomes como José Aldo, Lyoto Machida, Minotouro e Fabrício Werdum. O evento será realizado em São Paulo e terá início às 19h.

O adversário de Gustavo será o baiano Geovane Queiroz, que possui um cartel invicto de duas lutas e duas vitórias. Com uma trajetória em ascensão, Geovane promete ser um desafio interessante para o pernambucano, que tem um recorde perfeito de cinco vitórias em cinco lutas.

“Estou preparado para esse novo adversário. O Jungle Fight é uma plataforma incrível para mostrar meu potencial e representar o MMA pernambucano em um dos maiores eventos do continente”, disse Negromonte.

Lutando pela equipe EDS Squad, Negromonte está focado em manter seu cartel invicto. “Estamos muito confiantes no trabalho que fizemos até aqui. A luta contra Geovane será um grande teste, mas temos a certeza de que Gustavo está pronto para se destacar mais uma vez”, afirmou Diego Veiga, técnico do atleta.

