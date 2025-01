A- A+

RESISTÊNCIA ATRAVÉS DO ESPORTE Inclusão: equipe de futsal formada por homens trans promove representatividade no Recife Força Trans FC, fundado em 2019, no bairro do Jordão, luta pela inclusão através do esporte

Ao longo da história, o esporte tem sido um aliado na solução de diversos problemas, sejam eles de saúde ou sociais. Foi com essa premissa que surgiu o Força Trans, um coletivo que promove a inclusão por meio do futsal.

Fundada em 2019, no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, a equipe acolhe pessoas trans, transmasculinas e não-binárias, incentivando a prática esportiva e criando um espaço de pertencimento. O que começou como uma simples “pelada” já mobilizou mais de 60 jogadores ao longo dos anos.

Com o crescimento do movimento, o fundador, Luiz Gabriel, de 28 anos, ampliou a iniciativa. O que antes era apenas um time de futsal se transformou em um coletivo que aborda pautas além do esporte, lutando por políticas públicas para a população LGBTQIA+.

“Era só uma ‘pelada’, mas percebemos que precisávamos de uma política mais afirmativa para lutar por nossos direitos. Daí, surgiu a ideia de criar um coletivo, para discutir políticas públicas para a população LGBTQIA+”, explica Luiz.

Um espaço seguro para o esporte e a representatividade

Todos os domingos, das 14h às 17h, a equipe de futsal se reúne no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Mais do que uma atividade esportiva, os encontros oferecem um ambiente acolhedor, onde os participantes podem ser quem realmente são, sem medo de julgamentos.

“Quando estamos juntos, conseguimos observar o outro sem julgamentos. Já temos uma marca de invisibilidade muito grande, então lutamos contra isso”, ressalta o fundador.

Categoria exclusiva no Recife Bom de Bola

O Força Trans também alcançou um marco importante no esporte pernambucano. Segundo Luiz, a competição Recife Bom de Bola, conhecida como a “maior competição de várzea do mundo”, promovida pela Prefeitura do Recife, passará a contar com uma categoria exclusiva para pessoas trans em 2025, uma conquista significativa para a inclusão no esporte local.

Como participar

Quem tiver interesse em integrar a equipe de futsal ou se engajar no coletivo pode entrar em contato através do Instagram: @ftranscoletivo.

