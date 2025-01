A- A+

SOLIDARIEDADE Santa Cruz: após visita ao HCP, Tricolor irá realizar campanha em alusão ao Dia Mundial do Câncer A iniciativa foi inspirada após a visita dos atletas e diretores do time ao HCP, na última quarta-feira (29), durante um dia de folga

Um gol marcado fora de campo. No próximo domingo (4), o Santa Cruz irá lançar uma campanha especial em alusão ao Dia Mundial do Câncer, com o objetivo de mobilizar a torcida a contribuir com o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

A iniciativa foi inspirada após a visita dos atletas e diretores do Tricolor ao HCP, na última quarta-feira (29), durante um dia de folga.

Durante a visita, os representantes do clube puderam conhecer de perto a importância da instituição para a sociedade pernambucana.

O técnico Itamar Schülle e os jogadores Toty e Israel, que lidaram com casos recentes de câncer na família, serão os embaixadores da campanha.

Além da campanha que será lançada, a equipe realizou a doação de tecido, que será utilizado para a confecção de lençóis e aventais hospitalares.

Dia Mundial do Câncer

A data 4 de fevereiro é essencial para promover a conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 704 mil novos casos de câncer devem ser diagnosticados no Brasil em 2025, sendo 24.590 em Pernambuco.

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) é responsável pelo atendimento de mais de 50% de todos os pacientes em tratamento contra o câncer através do SUS no Estado.

Apoio ao trabalho do HCP

Instituição privada, sem fins lucrativos e filantrópica, o HCP conta com a doação da sociedade para complementar os recursos necessários para o funcionamento da instituição.

Os recursos recebidos são destinados a proporcionar toda estrutura necessária ao tratamento, como a realização de exames, consultas clínicas e multidisciplinares, cirurgias, medicamentos e demais procedimentos assistenciais para o melhor resultado do paciente, inclusive para a produção das refeições, oferecidas também aos acompanhantes.

A instituição recebe doações em insumos ou dinheiro, que pode ser feita pelo Pix: [email protected], pelo call center (81) 3217.8090, ou pelas demais formas disponíveis no site hcp.org.br/doacoes.





