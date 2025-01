Santa Cruz anuncia que entrará com pedido de mediação extrajudicial; entenda

A- A+

O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (30), através de nota oficial, que fará pedido de entrada na mediação extrajudicial - tentativa de chegar a um acordo -, ainda na próxima semana. Segundo o Tricolor, esse será mais um passo no processo de reconstrução e reestruturação do clube.

Desde o ano passado, o Santa se encontra em Recuperação Judicial (RJ), processo que permite que companhias suspendam e renegociem parte das dívidas acumuladas. Enxergando como mais um passo para consolidação da SAF, o Tricolor tentará resolver a situação sem a necessidade de um processo judicial.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o advogado especialista em direito esportivo, Felipe Crisafulli, explicou qual é o objetivo do Tricolor. "O Santa Cruz vaiconvocar os credores para negociação, fora da justiça, com a participação de um mediador para tocar as conversas entre as partes e, eventualmente, chegar a um acordo", explicou

Dessa forma, o Santa Cruz informou que apresentará condições que permitirão o pagamento aos seus credores.

Confira nota

"O Santa Cruz Futebol Clube informa que, na próxima semana, dará entrada no pedido de mediação extrajudicial nos autos de sua recuperação judicial, avançando mais um passo no processo de reconstrução e reestruturação do clube. O clube apresentará condições que permitirão o pagamento aos seus credores, reforçando o compromisso com uma solução justa e transparente. Reforçamos que todas as tratativas devem ser realizadas diretamente com os representantes legais do clube. Qualquer movimento de terceiros envolvendo compra de créditos não está alinhado ao processo oficial conduzido pelo Santa Cruz. Tão logo o pedido seja formalizado, apresentaremos os detalhes da petição e daremos ampla publicidade aos credores. Seguimos firmes no propósito de superar desafios e construir um futuro sólido para o clube".



