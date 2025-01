A- A+

Futebol Técnico do Santa Cruz prega respeito ao Sport, mas garante "dedicação" no clássico Tricolor recebe o Leão neste sábado (1º), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano

Às vésperas do Clássico das Multidões entre Santa Cruz x Sport, que acontece neste sábado (1º), no Arruda, o técnico Itamar Schülle pregou respeito ao Sport, mas garantiu doação máxima do time no duelo.

“Clássico é clássico. Nós sabemos do adversário, da condição que o adversário tem e do plantel, do elenco, tudo isso. Mas nós continuamos. Nada se ganha antes do jogo, se ganha durante o jogo”, iniciou.

“Respeitamos muito cada adversário que nós jogamos, e não vai ser diferente no jogo de amanhã. Mas também temos a plena certeza que nós temos um grupo muito dedicado e que vai se doar ao máximo para que a gente tenha um nível alto e fazer um grande jogo”, completou.

Para o duelo, o Santa Cruz terá os desfalques de Matheus Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Gilvan, que não joga devido a uma lesão. Perguntado sobre quais seriam as alterações, o treinador optou por esconder o jogo.

“A formação que vai iniciar, nós já temos, estamos com ela na nossa mente. Conversamos isso com cada atleta, com o grupo e esperamos que a decisão que a gente venha a tomar, os atletas possam corresponder e fazer um grande jogo. Alguém vai entrar. Nós temos opções, e aquele que entrar naquela situação, eu tenho certeza que vai se empenhar ao máximo para poder fazer um grande jogo”, disse.

Itamar também falou a respeito sobre a possível estreia de Rafinha, que chegou ao clube no final do ano passado, mas não entrou em campo ainda por causa da condição física.

“Rafinha vai estar à disposição para entrar numa parte do jogo. Creio que entre 20 e 30 minutos no máximo, por aquela situação que ainda ele está. Do jeito que ele está trabalhando, da forma que ele está trabalhando, mas ele está buscando. Ele melhorou bastante a parte física e muscular, então é um jogador que está apto para ir entrando aos pouquinhos e buscando o seu ritmo”, detalhou.



