CLÁSSICO DAS MULTIDÕES Santa Cruz x Sport contará com segurança reforçada pelo Campeonato Pernambucano Partida será realizada neste sábado (1º), às 16h30, no Arruda

Faltando um dia para o Clássico das Multidões, a expectativa das torcidas para o confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano está lá em cima. Na última quinta-feira (30), o Santa Cruz divulgou a parcial de 20.200 ingressos vendidos e deve contar com a capacitade total do público permitida para a partida.

No ano passado, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, as duas equipes se enfrentaram e não contaram com a presença de suas torcidas nos jogos em que o clube foi visitante. Por decisão da Federação Pernambucana de Futebol, apenas o time mandante contaria com o apoio do público.

Neste ano de 2025, ambas as torcidas terão a oportunidade de acompanhar o clássico no estádio. Por essa razão, a Polícia Militar de Pernambuco lançará 645 policiais para garantir a segurança na partida.

A área externa e as principais vias de acesso ao Arruda contarão com a presença de 484 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nos terminais integrados e no metrô, serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para impedir possíveis ações de vandalismo.

No estádio do Arruda, palco do confronto, alguns torcedores relataram certa dificuldade na compra do ingresso do jogo: "Vim aqui para o Arruda e está meio dificultoso comprar ingresso, só tem a parte do anel superior e acabaram as meias-entradas, mas mesmo assim consegui comprar", relatou um torcedor.

Outra reclamação muito ouvida foi a respeito dos valores: "Não foi difícil comprar ingresso, mas está muito caro. Isso pode acabar dificultando o pessoal que quer ver o jogo no estádio", disse um torcedor.

Por outro lado, teve gente que veio até de outro estado para acompanhar a partida de pertinho: "Um clássico é um clássico em qualquer lugar. Eu vim de Minas Gerais, vivenciei um Atlético contra Cruzeiro e sei que isso movimenta a cidade, mostra a cultura do povo, mostra a rivalidade, mas também a parte boa do esporte que é a festa. Ter a experiência de viver isso enquanto estou aqui é ótimo, pois não sei quando voltarei ao Recife", concluiu.

