A- A+

TALENTO PERNAMBUCANO Talento promissor na natação, atleta pernambucana de 10 anos busca ajuda para custear competições Com o sonho de continuar competindo no esporte, a família organizou uma corrida solidária para arrecadar dinheiro e custear viagens; saiba como ajudar

Com apenas 10 anos, a pernambucana Tarsila Pereira já tem uma trajetória impressionante na natação. Atleta do Sport Recife, a menina soma mais de 60 medalhas em competições oficiais pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Moradora do bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, Tarsila iniciou na natação aos três anos, por recomendação médica.

Segundo sua mãe, Thyany Pereira, a menina enfrentava problemas respiratórios e, em um intervalo de dois anos, teve três pneumonias. A prática do esporte, que surgiu como uma alternativa terapêutica, se transformou em paixão.

Tarsila começou na escolinha do Sesc. Aos sete anos, passou a integrar a equipe de competição da instituição, onde permaneceu até setembro do ano passado, quando se transferiu para o Sport Recife.

No clube rubro-negro, a atleta treina seis vezes por semana, de segunda a sábado, dedicando duas horas diárias aos treinos.

“A dedicação que Tarsila tem para a natação é admirável. Ela realmente presta atenção em cada treino e demonstra interesse em melhorar. Essa determinação e o cuidado com os detalhes são fundamentais para que ela evolua”, destaca Douglas Lourenço, treinador da nadadora no Sport.

Obstáculos fora das piscinas

Apesar do talento, Tarsila enfrenta desafios fora d’água. No ano passado, a atleta iniciou um tratamento hormonal devido à baixa estatura em comparação com outras meninas da mesma idade.

O custo mensal do tratamento é de R$ 2.000, mas, com a mobilização nas redes sociais, a família conseguiu patrocinadores para cobrir as despesas.

Com o calendário de competições do primeiro semestre se aproximando, os custos aumentam ainda mais. Além do tratamento médico, há a mensalidade da natação e outras despesas, como taxas anuais de federação, deslocamentos e hospedagens para torneios.

“Ela conseguiu um patrocínio por um ano para realizar o tratamento, mas sigo em busca de mais recursos, porque talvez seja necessário um novo tratamento para bloqueio da puberdade, o que traria mais custos. Por mês, teremos que desembolsar mais de R$ 5.000”, explica Thyany.

Atualmente desempregada, a mãe tem realizado rifas e eventos para arrecadar fundos. Uma das iniciativas é a organização de uma corrida beneficente, cuja renda arrecadada será destinada às viagens da atleta e de sua prima, que também pratica o esporte.

A corrida acontece no dia 16 de março, com concentração às 6h30 e largada às 7h, na Praça do Poço, em Casa Forte.

A inscrição custa R$ 50 e dá direito a uma camisa, medalha, hidratação e número de peito. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (81) 98656-4576.

“Estou fazendo isso porque é a única chance que tenho de ajudar minha filha, e tem que dar certo. Teremos um custo muito alto com as viagens, mas não vamos desistir”, afirma Thyany.

Quem quiser contribuir também pode fazer doações via Pix: (81) 98656-4576, em nome de Thyane Heloá Nascimento Pereira. Para acompanhar a rotina da jovem atleta, basta seguir o perfil no Instagram @tarsilaswimmer.

Veja também