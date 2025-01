Sport: Paciência diz ter "muito para mostrar" após boa estreia como titular

A- A+

Depois de entrar no decorrer dos jogos contra Ferroviário e Central, respectivamente, o atacante Gonçalo Paciência teve uma estreia dos sonhos no time titular do Sport. Na goleada sobre o Jaguar, o português marcou dois belos gols e contribuiu com uma assistência, na última quarta-feira (29).

Na ocasião, atuou apenas no primeiro tempo na Ilha do Retiro, mas o suficiente para deixar o torcedor do Sport entusiasmado para a sequência da temporada.

Os gols da partida! pic.twitter.com/nHOeaykhiS — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 30, 2025

Como efeito de curiosidade, esta não foi a primeira vez que o camisa 7 rubro-negro debutou por um clube como titular balançando as redes. Foi assim pelo Rio Ave (2016/17), nas duas passagens pelo Eintracht Frankfurt (2018/19 e 2021/22), pelo Celta de Vigo (2022/23) e por último no Sanfrecce Hiroshima (2024).

"Tem todo entusiasmo de uma estreia, de eu querer jogar, ajudar, fazer o melhor para o clube que fez algo para me ter aqui. Isso me leva sempre a estar numa situação de mais concentração, ansiedade que vai saindo quando o jogo começa", pontuou.

"Foi uma ótima estreia (no time titular). Especialmente pelos dois gols, da forma que foram feitos, bonitos. É continuar neste processo, neste trabalho. Ainda tenho muito para mostrar", seguiu o jogador.

No intervalo da partida contra o Jaguar, Paciência deu lugar a Gustavo Coutinho. Neste início de temporada, o técnico Pepa tem optado por rodar o elenco, no intuito de dar minutos em campo para todos do elenco, em meio à sequência pesada de jogos.

Os próximos jogos do Sport na temporada, por exemplo, são contra Santa Cruz, neste sábado (1º), pelo Estadual, e Fortaleza, na terça-feira (4), pela Copa do Nordeste. Com um jogo atrás do outro, Paciência minimizou o calendário apertado e elogiou o grupo que vem sendo formado pelo Sport.

"É fato que é um calendário apertado para nós, mas estamos vendo que o Sport está bem reforçado em todas as posições. O melhor é ter jogadores com qualidade, que possam dar garantias ao treinador. Acho que o grupo está crescendo e ontem (quarta) isso ficou visível", salientou.

"Temos que olhar para isso com seriedade, profissionalismo, e estarmos preparados para jogar ou não. O elenco é grande, vai crescer ainda, mas acho que cabe a nós focar em estarmos prontos para jogar", finalizou o atacante.

Veja também