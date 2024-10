Inter de Milão supera o Torino com hat-trick de Thuram e alcança a vice-liderança do Italiano

A- A+

Em confronto direto para se aproximar do líder Napoli, Inter de Milão e Torino se enfrentaram neste sábado, no estádio San Siro, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. O time da casa aproveitou a vantagem numérica desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando Maripan foi expulso, para vencer por 3 a 2, com três gols de Marcus Thuram. Zapata e Vlasic anotaram para os visitantes.



O resultado levou a Inter aos 14 pontos na tabela, dois a menos que o Napoli, que derrotou o Como na sexta-feira. A Juventus, com 12, e o Milan, com 11, jogam neste domingo, contra Cagliari e Fiorentina, respectivamente.

A equipe do técnico Simone Inzaghi pressionou desde o primeiro minuto, mas o conjunto grená esteve mais perto de abrir o placar, aos 14 minutos, em chute de fora da área de Ricci, defendido por Sommer.



Aos 20 minutos, porém, a situação do Torino se complicou. Maripan fez falta dura em Marcenaro e, após revisão do VAR, a arbitragem mostrou o cartão vermelho ao defensor.



Com um a mais em campo, a Inter inaugurou o placar logo aos 25 minutos. Thuram aproveitou cruzamento de Dimarco e cabeceou rente à trave esquerda. Diante de um Torino acuado, os anfitriões continuaram no ataque e, aos 36, ampliaram em jogada parecida com a do primeiro gol. Desta vez, Thuram cabeceou a bola no lado direito, após cruzamento de Acerbi.



No minuto seguinte, o conjunto de Turim aproveitou a desatenção da defesa da Inter e diminuiu a desvantagem em finalização de Zapata, cara a cara com Sommer, após uma enfiada certeira de Gineitis.



Com o triunfo ameaçado, a Inter continuou em busca do terceiro gol. Dimarco, Çalhanoglu e Lautaro Martínez desperdiçaram suas tentativas, mas Thuram, em noite inspirada, aproveitou um rebote na área, já aos 15 minutos da etapa final, e fez 3 a 1.



Novamente com boa vantagem, a Inter reduziu o ritmo e passou a administrar o placar. O plano de Inzaghi funcionou até os 41 minutos, quando Vlasic, em cobrança de pênalti, anotou para o Torino: 3 a 2.



Nos acréscimos, Taremi perdeu a chance de anotar o quarto gol da Inter, mas o placar foi o suficiente para garantir a festa da torcida.



Nos outros jogos deste sábado, a Udinese derrotou o Lecce por 1 a 0, gol de Zemura, e assumiu a terceira posição na tabela, com 13 pontos. Já a Atalanta contou com gol de Éderson para golear a ameaçada Genoa por 5 a 1. Retegui anotou três vezes e foi o destaque da equipe de Bérgamo, que chegou a dez pontos, em nono lugar.

