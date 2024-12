A- A+

Série A - Itália Inter de Milão vence Cagliari e assume liderança provisória do Italiano Equipe chega aos 40 pontos e amplia invencibilidade para 12 jogos no Campeonato Italiano

A Inter de Milão conquistou mais uma vitória neste sábado, alcançando, ao menos provisoriamente, a liderança do Campeonato Italiano. Fora de casa, o time derrotou o Cagliari por 3 a 0, em partida válida pela 18ª rodada, com atuação decisiva de Barella, que deu duas assistências.

Bastoni, Lautaro Martínez e Çalhanoglu, de pênalti, marcaram os gols que colocaram a Inter na primeira posição da tabela, com um jogo a menos. A equipe milanesa soma 40 pontos, mesma pontuação da Atalanta, mas leva vantagem no confronto direto, o primeiro critério de desempate. A Atalanta, contudo, pode recuperar a liderança ainda neste sábado, caso empate ou vença a Lazio fora de casa.

O triunfo marcou a quarta vitória consecutiva da Inter em diferentes competições, ampliando para 12 jogos sua invencibilidade no Italiano. A equipe detém agora o melhor ataque da competição.

Jogo

No primeiro tempo, disputado no estádio Unipol Domus, a Inter teve ligeira superioridade, mas o jogo foi marcado pelo clima tenso. O zagueiro Mina, ex-Palmeiras, protagonizou dois desentendimentos, incluindo um com Lautaro Martínez, que quase resultou na expulsão de ambos.

Lautaro foi um dos mais perigosos no ataque da Inter, desperdiçando duas boas chances. Barella, por sua vez, arriscou um belo chute aos 41 minutos, mas a bola foi defendida por Simone Scuffet.

A Inter abriu o placar aos 8 minutos da etapa final em uma jogada inesperada. Barella fez um lançamento alto e Bastoni, sem grandes pretensões, cabeceou para encobrir o goleiro Scuffet, surpreendendo a defesa do Cagliari.

O segundo gol saiu aos 25 minutos, quando Barella cruzou na área e Lautaro completou para as redes. Nos minutos finais, Wieteska cometeu pênalti ao tocar a bola com a mão dentro da área. Çalhanoglu converteu a penalidade aos 32 minutos, fechando o placar.

O brasileiro Carlos Augusto entrou no segundo tempo, mas teve uma atuação discreta.

Outros jogos

Ainda neste sábado, o Parma venceu o Monza por 2 a 1 diante de sua torcida. Hernani, de pênalti, e Valenti marcaram para os anfitriões, enquanto Pereira descontou para os visitantes. O Monza jogou quase todo o segundo tempo com um a menos, após a expulsão de Mari aos 9 minutos. O resultado deixou o Parma com 18 pontos, na 14ª colocação, enquanto o Monza permanece na lanterna, com 10 pontos.

Já o Genoa derrotou o Empoli por 2 a 1 fora de casa, em confronto direto por posições intermediárias na tabela. Badelj e Ekuban marcaram para o Genoa, enquanto Esposito descontou para o Empoli, após perder um pênalti no início do segundo tempo. O Empoli ocupa o 12º lugar, com 19 pontos, seguido pelo Genoa, que tem a mesma pontuação, mas fica em 13º por critérios de desempate.

Veja também

David Luiz David Luiz se despede do Flamengo com críticas à diretoria