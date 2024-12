A- A+

FRANÇA Irmão de Pogba é condenado a um ano de prisão em caso de extorsão ao jogador Caso envolve sequestro do atleta no final de agosto de 2022

Mathias Pogba é condenado a um ano de prisão em caso de extorsão ao irmão Paul Pogba. Um tribunal de Paris começou a julgar no final de novembro seis pessoas próximas ao jogador de futebol, incluindo seu irmão mais velho, por tentativa de extorsão no valor de 13 milhões de euros (13,6 milhões de dólares) em 2022.

Os seis acusados deveriam comparecer à Justiça até 3 de dezembro no chamado "caso Pogba", que também envolve o sequestro do então jogador do Manchester United e, posteriormente, da Juventus de Turim.



O caso ganhou notoriedade no final de agosto de 2022, quando seu irmão Mathias divulgou um vídeo nas redes sociais prometendo revelações "explosivas" sobre Paul, sem fornecer mais detalhes.

Após publicar um vídeo enigmático, Mathias postou outro em que acusava o irmão mais novo de ter feito um feitiço contra Kylian Mbappé, seu companheiro de seleção, através de um "marabout", uma espécie de feiticeiro.

Os advogados do jogador e sua agente, Rafaela Pimenta, afirmaram na época que as declarações de Mathias eram parte de "ameaças e tentativas de extorsão em grupo organizado".

Paul Pogba, que havia acabado de assinar contrato com a Juventus, denunciou os acontecimentos na Itália em julho de 2022, antes de ser interrogado na França dias depois.



Ele contou aos investigadores que "alguns amigos de infância armaram uma armadilha" para ele na madrugada de 20 de março de 2022, enquanto ainda jogava pelo Manchester United.

Esses conhecidos, segundo Pogba, o sequestraram e mantiveram-no sob a mira de armas por dois homens encapuzados com fuzis de assalto, exigindo pagamento pelos "serviços prestados". Além disso, eles o acusavam de não ter ajudado financeiramente desde que ele se tornou jogador profissional. Pogba afirma que pagou 100.000 euros (105.000 dólares) dos 13 milhões exigidos.

Além deste episódio, Pogba afirmou ter sofrido pressão desses amigos no centro de treinamento dos Bleus, em Manchester e na Itália. O jogador também teve que pagar uma fatura de 57.227 euros (60.130 dólares na cotação atual), valor gasto por esses indivíduos em uma loja da Adidas na famosa Avenida Champs-Élysées, em Paris.

Contactado pela AFP, o advogado do campeão mundial de 2018, Pierre-Jean Douvier, preferiu não fazer declarações antes do início do julgamento.

