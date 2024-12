Joelinton faz gol pelo Newcastle sobre o Manchester United pelo Inglês; assista

A- A+

O brasileiro Joelinton segue brilhando na Inglaterra. Na tarde desta segunda-feira (30), o jogador revelado pelo Sport deixou sua marca pelo Newcastle, diante do Manchester United, em Old Trafford, pelo Campeonato Inglês.

Ainda aos 18 minutos de bola rolando, o volante recebeu cruzamento da esquerda e ganhou de Martínez no alto para cabecear para o fundo da rede. O gol do camisa 7 foi o segundo do Newcastle na vitória parcial sobre os Red Devils, por 2x0. O atacante Isak marcou o primeiro.

JOELINTON MARCA O SEGUNDO DO NEWCASTLE!



MANCHESTER UNITED 0-2 NEWCASTLE!pic.twitter.com/lCbm5wkiZY — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) December 30, 2024

Com o tento anotado fora de casa, Joelinton chegou ao quarto gol pelo Newcastle nesta temporada da Premier League. Ele também soma uma assistência na competição.

