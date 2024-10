A- A+

nba Jogador da NBA confessa que já errou arremessos de propósito para aumentar número de rebotes Andre Drummond, pivô do Philadelphia 76ers, lidera estatística há quatro temporadas e é o 14º melhor na história da liga americana

Um dos atrativos da NBA é a disputa por recordes em estatísticas, que servem, muitas vezes, como parâmetro para estabelecer o valor de cada contratação. Os jogadores também buscam bater metas individuais, só que Andre Drummond, pivô do Philadelphia 76ers, foge totalmente a regra.

Na ocasião, o atleta vem aumentando o número de rebotes com um "truque incomum": errar arremessos de propósito. Ele confessou que usa essa armadilha para melhorar essa estatística ao ser questionado no podcast Run Your Race.

Prova que a "tática" está funcionando é que Drummond lidera o quesito há quatro temporadas e é o 14º melhor reboteiro na história da liga americana, com 12,4 rebotes por jogo.

O jogador do 76ers acumula 3.656 rebotes ofensivos na carreira, o que mostra a eficiência dele nesse fundamento do basquete. Ele chegou a ter média de mais de quatro rebotes ofensivos por partida em quatro anos (2016, 2018, 2019 e 2020).

A temporada regular de 2024/2025 da NBA começa, nesta terça-feira, com os confrontos de abertura entre New York Knicks x Boston Celtics e Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers.

Veja também

Copa do Brasil Vasco x Atlético-MG: saiba onde assistir e confira prováveis escalações