Sob forte calor, jogador de futebol americano de 14 anos morre após desmaiar durante treino nos EUA Estudante da New Brockton High School, no Alabama, Semaj Wilkins chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu

Sob forte calor, um jovem jogador de futebol americano morreu, na última terça-feira (13), após desmaiar durante treino na New Brockton High School, no Alabama, nos Estados Unidos.

Identificado como Semaj Wilkins, o aluno, que tinha 14 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

De acordo com a WDHN, uma estação de televisão filiada da ABC, o Serviço Nacional de Meteorologia mostrou que a cidade de New Brockton estava sob risco de calor de nível 3 na tarde daquela terça-feira.

Esse nível é considerado alto o suficiente para afetar qualquer pessoa, caso não haja resfriamento eficaz ou hidratação adequada. Às 16h, por exemplo, a estação meteorológica mais próxima mostrou que a temperatura na área era de cerca de 38°C.

O legista do Condado de Coffee, Arnold Woodham, afirmou que o estudante teve uma emergência médica por volta das 16h30 e morreu após ser transportado para o Medical Center Enterprise.

À WDHN, ex-alunos que jogaram sob o comando da atual equipe disseram que o time leva o protocolo de aquecimento e hidratação muito a sério e executa com cuidado.

Após a morte, a família do jovem criou uma "vaquinha" online para ajudar a pagar o funeral de Wilkins, que era estudante do 9º ano da New Brockton High School.

"Ele era muito amado por sua família, colegas de classe e atletas. Sua perda afetou muitas pessoas, incluindo aquelas com quem ele estudou. Mas a sua família é a mais devastada", escreveu Diane Siniard, organizadora da "vaquinha".

