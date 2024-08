A- A+

Emoção Jogadores de clube da Suécia raspam a cabeça para apoiar seu capitão na luta contra o câncer; veja Time criou uma vakinha para arrecadar fundos e auxiliar no tratamento do atleta

Atletas e membros da comissão técnica do Kalmar AIK FK, clube de futebol da 5ª divisão da Suécia, se juntaram e rasparam a cabeça como um ato de solidariedade ao capitão do time, Markus Herman, que enfrenta um câncer. O momento de união da equipe foi compartilhado nas redes sociais do time.

Todos os jogadores e membros da comissão técnica do Kalmar AIK FK, clube sueco, rasparam seus cabelos em apoio ao capitão do time Markus Herman, que luta contra um câncer.



Na legenda, o time escreveu: “estamos unidos na luta contra o câncer”. O clube, fundado em 1903, montou uma vakinha para ajudar o jogador.

Até o momento da publicação desta matéria, 15 pessoas já teriam ajudado no tratamento, o que rendeu 3.323 coroas suecas (o equivalente a R$ 1700 na cotação atual). A meta colocada é de 500 mil coroas suecas (cerca de R$ 260 mil). "Vamos mostrar a Markus que ele não está sozinho!", escreveu o time na publicação da arrecadação.

