Futebol Sergio Ramos, Rabiot, Depay e mais; confira alguns jogadores que estão livres no mercado Apesar do fim da janela de transferência, as equipes ainda podem se reforçar com atletas que estão sem contrato e livres no mercado

A janela de transferência chegou ao fim e com isso os times não podem mais fazer contratações entre eles. No entanto, isso não significa que os clubes não podem fazer contratações. As equipes ainda podem se reforçar com atletas que estão sem contrato e livres no mercado.

Veja uma lista de 10 nomes que estão disponíveis para fazer negócio:

O meia francês Adrien Rabiot é um dos jogadores que estão disponíveis e tem o maior valor de mercado: 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). Ele deixou a Juventus e chegou a ser sondado por diversos clubes nesta janela, como Real Madrid e PSG, por onde já teve uma passagem.

Adrien Rabiot, meia da seleção francesa. Foto: Franck Fife/AFP.

O holandês Memphis Depay também está livre no mercado após não renovar com o Atlético de Madrid. O atacante chegou a ser especulado no Flamengo na reta final da janela e no Corinthians, mas segue livre no mercado.

Memphis Depay. Foto: Javier Soriano/AFP

Outro que deixou o clube espanhol foi Mario Hermoso. Com mais de 150 partidas com a camisa branca e vermelha, o zagueiro recebeu sondagens da Roma e Sevilha, mas nada se concretizou.

Na mesma posição, o zagueiro alemão Mats Hummels também não tem clube. Brighton e West Ham são os dois que brigam pelo jogador.

Mats Hummels. Foto: Ina Fassbender/AFP.

Joel Matip, também defensor, que pouco jogou na temporada passada ao serviço do Liverpool, também está sem clube.

Joel Matip. Foto: Ben Stansall/AFP.

O francês Anthony Martial é outro que também deixou o clube que representou nas últimas épocas, o Manchester United, após problemas físicos e poucas aparições.

Anthony Martial. Foto: PHIL NOBLE / POOL / AFP

Sergio Ramos voltou ao clube de formação, o Sevilla, mas após 37 jogos, não teve seu contrato renovado.

Sergio Ramos. Foto: Reprodução/Instagram.

Wissam Ben Yedder, Iker Muniain, Dele Alli, Marlon (ex-Fluminense), André Gomes, Rafinha Alcântara e Yusuf Yazici são mais alguns nomes que também seguem disponíveis.

Rafinha Alcântara. Foto: Josep LAGO / AFP

