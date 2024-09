Cristiano Ronaldo diz que ainda não pensa em aposentadoria

A- A+

O veterano atacante Cristiano Ronaldo disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira (2), em Lisboa, que não pensa em aposentadoria, já que considera que ainda pode ajudar a seleção de Portugal, que daqui a três dias enfrentará a Croácia pela Liga das Nações da Uefa.

"Quando chegar o momento, passarei para outra coisa (...) Não será uma decisão difícil de tomar", declarou o jogador de 39 anos.

"Quando sentir que não estou ajudando, serei o primeiro a ir embora", acrescentou Cristiano.

O ganhador de cinco Bolas de Ouro, que joga no Al-Nassr da Arábia Saudita, disputou sua sexta Eurocopa entre junho e julho, mas não marcou um único gol na competição, que Portugal terminou eliminado pela França nas quartas de final.

Perguntado sobre as críticas que recebeu depois do torneio continental, CR7 respondeu que "nunca" considerou abandonar a seleção. "As expectativas com a seleção eram muito elevadas", considerou o capitão da 'Lusa'.

