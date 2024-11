"O sorriso negro ainda incomoda muita gente", diz multimedalhista em Jogos da Juventude

A- A+

Com 15 medalhas nos Jogos da Juventude (5 ouros, 6 pratas e 4 bronzes, em quatro edições), Kawani Sofia encerrou sua participação no torneio com uma prata na prova de dupla mista de triatlo, nesta quarta-feira (20), em João Pessoa.

Aos 17 anos, a pernambucana tem um alto astral contagiante, que não diminui nem quando o assunto é discriminação racial. A atleta, que já vivenciou episódios de preconceito, diz se inspirar em outras referências negras de sucesso do esporte brasileiro para chegar longe na carreira no esporte.

“É muito bom ver vários atletas negros no topo, isso nos dá força para seguir. Me inspiro muito na Bia Souza, do judô, que foi campeã olímpica, e eu quero chegar lá também. Não vou mentir, já sofri preconceito, mas isso só me fez mais forte. Desde o começo coloquei na cabeça que sempre vai ter gente incomodada com a nossa presença. Posso ir a qualquer lugar, a qualquer país, e sempre vai existir essa questão. Infelizmente, o preconceito é comum”, analisou a atleta.

Com ambição de vencedora, a atleta encara o racismo como mais uma prova a ser vencida.

“Você coloca na sua cabeça que não vai te afetar, e daí não liga mais. O sorriso de gente negra incomoda muita gente. Mas eu vou sempre continuar sorrindo, e quem não gostar, não gostou. Não posso fazer nada. Vou continuar incomodando e espero chegar ao topo do mundo nas Olimpíadas”, comentou a atleta.

Kawani Sofia. Foto: Alexandre Loureiro/COB.

Kawani conquistou a segunda colocação na prova de dupla mista do triatlo, ao lado de Guilherme Anegues. O ouro ficou com a dupla de Goiás, Guilherme Quintão e Maria Clara Cunha, e o bronze com Maria Oliveira e Kauã Danelli, de São Paulo.

“Hoje corri por mim e pelo Guilherme, que queria muito uma medalha. Sei que lutei muito para estar aqui, mas sei que muita gente me ajudou a chegar até aqui, e foi por eles também que corri”, disse Kawani.

As provas de triatlo dos Jogos da Juventude João Pessoa 2024 foram realizadas na orla da praia de Cabo Branco.

Uma das atletas mais vitoriosas da edição de 2024 da competição que reúne os melhores do país, Kawani anunciou que está encerrando suas participações em provas de triatlo para se concentrar exclusivamente no ciclismo. “Vou escolher o ciclismo agora. É hora de focar e me profissionalizar”, afirmou.

Na próxima semana, Kawani viajará para São Paulo em busca de definir as próximas etapas da carreira no ciclismo. Ela se despede dos Jogos da Juventude confiante que as conquistas foram os primeiros passos de algo maior.

“Quando eu me tornar campeã olímpica, em 2028 ou 2032, lembrarei de tudo que vivi aqui, onde o sonho começou. Tenho muita gratidão por tudo”, finalizou a ciclista.

Veja também

SPORT Contra Santos, Sport contará com trio que soma mais participações em gols da equipe na Série B