Jogos do Orgulho do Recife iniciam neste sábado (8), no Geraldão

O Geraldão recebe neste sábado (8) e domingo (9) a 4ª edição dos Jogos do Orgulho do Recife. Promovido pela Secretaria Executiva de Juventude da Prefeitura do Recife, o campeonato tem o objetivo de promover a paz e a inclusão social.

Os jogos do Orgulho do Recife vão acontecer no ginásio principal e nas três quadras externas do Geraldão. As atividades estão previstas para começar às 8h30, em ambos os dias. Para acompanhar as partidas, não é preciso adquirir ingressos, bastando apenas chegar ao local.

Este ano, a competição contará com três modalidades, sendo elas vôlei, futsal e queimado.

O vôlei e o futsal vão ter competições nas categorias masculina e feminina, já o queimado vai contar com a categoria mista.

“Nos dias 8 e 9 de junho, nós estaremos realizando, lá no Geraldão, os Jogos do Orgulho do Recife, que é uma competição sócio-esportiva que a gente realiza aqui na nossa cidade para promover a inclusão e valorizar a diversidade da nossa juventude. Então, quem gosta de esportes, pode convidar a sua família e os seus amigos para ir lá torcer pelos nossos jovens e pelos times. Além dos jogos, a gente vai realizar atividades culturais e diversos serviços”, convidou o secretário executivo de Juventude, Marcone Ribeiro.

Camille Belém, de 20 anos, é estudante de Educação Física e vai participar pela primeira vez do Jogos do Orgulho. Para ela, que vai jogar futsal como ala, o evento é uma ótima oportunidade de comprovar que o esporte é para todos, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero.

“Esse campeonato é uma celebração muito importante da diversidade e da inclusão no esporte, e vai proporcionar um espaço seguro e acolhedor para todas as pessoas LGBT competirem e se divertirem. Minha expectativa não é apenas promover a visibilidade e o respeito dentro e fora das quadras, mas também criar um senso de comunidade e solidariedade entre todos os participantes”, comentou.

“Desde muito nova, o futebol sempre foi minha grande paixão. O futebol não é apenas um hobby para mim, é uma parte essencial da minha vida. Sempre encontrei no esporte uma fonte de alegria, disciplina e companheirismo. Ao longo de toda a minha trajetória, enfrentei desafios, superei barreiras, mas nunca deixei que nada me afastasse do meu amor pelo futebol. Fazer parte dos Jogos do Orgulho é uma extensão natural dessa paixão”, acrescentou a jovem.

Cultura e orientação

No sábado, as partidas vão acontecer ao som das DJs Soly e Davs e, no domingo, será vez dos DJs Lucas Estevão e Vands. Além disso, a Gerência de Livre Orientação Sexual (Glos) vai promover, ao longo do evento, atividades formativas sobre direitos da população LGBTQIA+. Um dos apoiadores da edição, a Red Bull, também vai realizar atividades no espaço de convivência, tais como futmesa. No domingo, também serão realizadas testagens de ISTs através de uma parceria com a ONG GTP+.

Os Jogos do Orgulho do Recife contribuem com a inclusão e com a promoção de acesso equitativo a atividades esportivas e de lazer para a juventude LGBTQIAPN+ residente na cidade. A iniciativa é executada pela Secretaria Executiva de Juventude, em parceria com a Secretaria de Esportes, Secretaria de Educação e Secretaria Executiva de Direitos Humanos. No último ano, os Jogos reuniram 41 times inscritos e mais de 600 pessoas, entre atletas e torcedores.



