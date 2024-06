A- A+

Esportes As disputas dos Jogos Escolares de Pernambuco 2024 já foram iniciadas A competição reúne jovens atletas de 12 a 17 anos no maior evento esportivo-educacional do Estado

Na última sexta-feira (7), teve início a aguardada Fase Estadual dos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs) 2024, o evento mais significativo esportivo-educacional do Estado. Reunindo representantes de escolas da rede pública e privada de todas as regiões, os jogos contemplam faixas-etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Este ano, os JEPs serão realizados em dois blocos distintos, com as disputas das modalidades individuais ocorrendo entre os dias 7 e 16 de junho, seguidas pelas competições coletivas após o recesso escolar, de 24 de julho a 19 de agosto.

A 64ª edição dos Jogos Escolares de Pernambuco terá 17 modalidades em disputa. A Fase Estadual marca o ápice de um processo que se inicia nos municípios, já em abril. Cada cidade realiza seu campeonato municipal, cujos vencedores avançaram para as etapas regionais, regionais pelas Gerências Regionais de Educação (GREs). Os campeões das fases regionais conquistaram o direito de competir no âmbito estadual.

O secretário de Educação e Esportes em exercício, Luciano Leonidio, enfatizou o alcance abrangente dos PECs em todo o território pernambucano: "Os PECs, mais uma vez, une todas as regiões do Estado, do litoral ao sertão, congregando múltiplas modalidades esportivas. Como Nos anos anteriores, os JEPs serviram como classificatória para as etapas nacionais, tanto para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) quanto para os Jogos da Juventude. Este ano, de maneira especial, pois os JEBs aconteceram em solo pernambucano, na cidade do Recife, . tornando esta competição ainda mais marcante."

No primeiro bloco de competições, que foi iniciado na sexta-feira (7), com a chegada dos atletas, serão disputadas 13 modalidades individuais. Natação, vôlei de praia e atletismo abriram o evento já no primeiro fim de semana, nos dias 8 e 9 de junho. O atletismo terá como sede a pista da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), enquanto os outros dois esportes ocorrerão no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem.

Entre os dias 12 e 15 de junho ocorrem outras 10 modalidades individuais, com locais e horários já divulgados na programação. As disputas nas modalidades coletivas terão início em 25 de julho, após o recesso escolar, com destaque para o futsal, em ambas as categorias de 12 a 14 e 15 a 17 anos. Basquete, vôlei e handebol seguirão nas semanas seguintes.

O diretor técnico dos PECs, Luis Augusto, destacou a logística do evento: "Começaremos com as modalidades individuais, esperando receber aproximadamente 1800 participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, na faixa etária de 12 a 17 anos. Em julho, teremos mais 1500 participantes em 4 modalidades coletivas, que se estenderão até agosto. Os atletas ficarão hospedados em hotéis próximos à praia, com café da manhã inclusive, e oferecer almoço e jantar no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont O transporte interno e intermunicipal também é de nosso. responsabilidade. Toda essa operação será providenciada pelo Governo do Estado. Esperamos uma competição acirrada, com muitas medalhas em jogo, garantindo mais um grande evento esportivo."

Os campeões da Fase Estadual dos JEPs na categoria de 15 a 17 anos garantiram vaga nos Jogos da Juventude, sediados este ano em João Pessoa, Paraíba. Já os vencedores na categoria de 12 a 14 anos garantem participação nos Jogos Escolares Brasileiros, sediados em Recife, capital pernambucana, neste ano.

