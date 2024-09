A- A+

Paralimpíadas Jogos Paralímpicos: Lara Lima é bronze no halterofilismo e Brasil chega a 50 medalhas em Paris Campanha brasileira já é a terceira melhor em número de medalhas na história das Paralimpíadas

O Brasil chegou a sua 50ª medalha nas Paralimpíadas de Paris, na manhã desta quarta-feira (4). O pódio foi conquistado por Lara Lima, atleta do halterofilismo, que ficou com o bronze da modalidade.





Lara, que competiu na categoria até 41kg, ficou na terceira posição ao erguer 109 kg.

O ouro e a prata da modalidade ficaram, respectivamente, com a chinesa Cui Zhe, que levantou 119 kg, e com a nigeriana Esther Nworgu, que ergueu o peso de 118 kg.

50 medalhas

Até o momento, o Brasil já obteve 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 24 de bronze, totalizando 50 medalhas.

Com o número, o país já detém a sua terceira melhor campanha em número total de medalhas na história das Paralimpíadas, ficando atrás apenas dos Jogos de Tóquio e do Rio, quando conquistou 72 medalhas em ambas as oportunidades.

