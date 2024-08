A- A+

Paralimpíadas 2024 Jogos Paralímpicos: dupla brasileira vai às semifinais do tênis de mesa e garante medalha Bruna Alexandre e Danielle Rauen venceu a dupla ucraniana nas quartas de final por 3 sets a 0

Bruna Alexandre e Danielle Rauen, dupla brasileira do tênis de mesa, na classe WD20, venceram as ucranianas Maryna Lytovhcenko e Iryna Shynkarova nas quartas de final da modalidade e garantiram mais outra medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris.

MEDALHA GARANTIDA



Bruna Alexandre e Danielle Rauen estão na Semifinal do Tênis de Mesa WD20



Paralimpíadas #Paris2024 #ParalympicGames #Paralympics pic.twitter.com/IRSqC8kGh5 — Olympic Esporte (@OlympicEsporte) August 30, 2024

As brasileiras passaram das ucranianas sem grandes dificuldades pelo placar de 3 sets a 0, com as parciais de 11-4, 11-2 e 11-3.

A medalha de Bruna e Dani já está garantida pois não existe disputa do bronze na modalidade, em caso de derrota nas semifinais.

Caso vençam, as brasileiras poderão lutar pelo ouro.

O próximo compromisso da dupla será diante das australianas Lei Lina e Yang Qian, neste sábado (31), a partir das 7h.

Tênis de mesa

Mais cedo, na classe WD5 do tênis de mesa, a dupla Catia Oliveira e Joyce Oliveira perdeu para as coreanas Seo Su-yeon e Yoon Ji-yu por 3 sets a 0 nas semifinais da modalidade.

Apesar da derrota, a dupla ficou com a medalha de bronze.

Não perca as contas, torcedor! Temos mais uma medalha chegando para o #BrasilParalímpico!



A dupla Catia Oliveira e Joyce Quinzote, da classe WD5, garantiu a primeira medalha do tênis de mesa brasileiro em #Paris2024. Arrasaram muito! #Paris2024 #JogosParalímpicos pic.twitter.com/CzBUxhLlgM — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 30, 2024

