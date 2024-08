A- A+

JUBs Praia Recife se candidata para sediar Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2025 A ideia é que todas as modalidades sejam realizadas na própria praia do Pina, na Zona Sul da capital

Após sediar com sucesso os JUBs Fut 2024, a Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (Fape) quer dar um passo ainda maior na promoção do desporto universitário no Estado.

Nesta quarta-feira (21), o presidente da entidade, José Carlos Pessoa, confirmou que o Recife está na disputa para sediar os Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2025. O documento com a candidatura foi entregue oficialmente à Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), no Rio de Janeiro, onde está ocorrendo os JUBs Praia 2024.

A candidatura só foi possível devido ao crescimento do esporte universitário no Estado e à organização durante os JUBs Fut.

“Nosso desporto universitário está cada dia mais forte. O JUBs Praia é bom para o esporte, mas é bom também para o turismo, a economia e a visibilidade da cidade para todo o Brasil, além de incentivar ainda mais a prática esportiva nas universidades”, afirmou o presidente da Fape, José Carlos Pessoa.

Quem fez questão de conhecer melhor os JUBs Praia foi o secretário de Esportes do Recife, Joka Heraclio.

“O desporto universitário é muito importante para a Prefeitura do Recife, tanto que fizemos questão de vir até o Rio de Janeiro para conhecer a estrutura, como é realizado. Gostamos muito do que vimos e vamos levar todas as informações para analisarmos junto com a equipe e buscarmos alternativas para apoiarmos da melhor forma possível”, afirmou o secretário de Esportes da Prefeitura do Recife, Joka Heraclio.

“O Recife sempre foi uma das cidades que respira esporte universitário. Realizamos os JUBs Fut no último mês de abril e foi um sucesso. A candidatura mostra mais uma vez que quando a federação local e o poder público se unem em favor do desporto, não existe outro resultado que não seja o crescimento. Hoje, Recife tem a líder do ranking da CBDU, que é a Uninassau, e uma das três maiores federações do Brasil, que é a Fape. Posso dizer que a cidade chega muito forte para disputa”, afirmou o presidente da CBDU, Luciano Cabral.

Outro ponto positivo é que os JUBs Praia são transmitidos ao vivo pela NSports, o que leva a imagem do desporto universitário para todo o Brasil. No Recife, mais ainda porque a intenção é que a arena com as quadras seja montada na praia do Pina, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Serão mais de 10 quadras de areia, pista de skate e uma única quadra tradicional para a disputa do basquete 3x3. A ideia é que todas as modalidades sejam realizadas na própria praia do Pina.

A decisão final a CBDU sobre a sede do JUBs Praia 2025 deve sair até o final do mês de setembro. Além do Recife, ainda estão na disputa as cidades de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e João Pessoa, na Paraíba. A competição está marcada para ser realizada no primeiro semestre de 2025.

O crescimento do desporto universitário pode ser visto claramente por meio dos Jogos Universitários Pernambucanos – JUPs. A competição estadual é classificatória e uma das mais disputadas do Brasil, com a presença de mais de 1,5 mil universitários das mais variadas modalidades.

Neste ano, os JUPs contam com o apoio do Ministério dos Esportes do Governo Federal, com o patrocínio da Prefeitura do Recife e da Magnum Tires, por meio da Lei de Incentivo do Governo de Pernambuco.

Veja também

Liga Conferência Em dia de apresentação de João Félix, Chelsea vence Servette, pela Liga Conferência