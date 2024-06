A- A+

Natação JUPs: natação invade o Santos Dumont, em Boa Viagem, neste final de semana Serão mais de 80 nadadores no JUPs, número 22,3% maior que a competição do ano passado

Mais de 80 nadadores universitários disputam, neste domingo (9), o título dos Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs), na piscina do Parque Santos Dumont, em Boa Viagem.

O número de competidores é 22,3% superior ao do último ano, o que demonstra o crescimento do desporto entre os estudantes do ensino superior no Estado. A competição é a mais esperada da temporada, pois os campeões se classificam para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), marcados para o segundo semestre deste ano.

Os mais de 80 competidores vão representar 11 instituições de ensino, sendo quatro delas estreantes, a FPS, Univasf, Cespu e a Unicesumar de Lagoa do Ouro.

“A natação é sempre uma das modalidades mais disputadas dos JUPs. São nadadores de várias cidades do Estado atrás de uma vaga para o Nacional. O nível é altíssimo”, afirmou o presidente da Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (FAPE), José Carlos.

Os JUPs são realizados por meio do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte de Pernambuco, com o patrocínio da Magnun Tires.

Os Jogos Universitários de Pernambuco sempre foram um desfile de grandes nomes da natação pernambucana, como Joanna Maranhão, Yane Marques, Paula Baracho, Larissa Lellys e Etiene Medeiros. Todas elas foram campeãs dos JUPs e utilizavam a competição como preparação para torneios nacionais e internacionais.

Os torcedores que quiserem acompanhar e torcer pelos nadadores ou mesmo pelas faculdades na disputa, podem se dirigir ao Parque Santos Dumont tranquilamente. A entrada é gratuita.

