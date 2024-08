Náutico acerta contratação do lateral-esquerdo Kaike

A- A+

O Náutico anunciou neste sábado (3) a contratação do lateral-esquerdo Kaike, de 29 anos.O atleta, que estava no Barra-SC, vem para suprir a ausência de Luiz Paulo, lesionado e sem data para retornar aos gramados.





Kaike disputará posição com Diego Matos no Náutico. O último jogo do atleta foi dia 15 de junho, contra o Avenida, pela Série D do Campeonato Brasileiro.



Com o novo reforço, o Náutico busca se recuperar na Série C e brigar pelo G8 que credencia o clube a alcançar o quadrangular do acesso. O Timbu está em 11º, com 18 pontos.

Veja também

OLIMPÍADAS Rebeca Andrade é prata no salto nas Olimpíadas de Paris-2024