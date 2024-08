Apresentado, Kaike deve ser titular pelo Náutico diante do Botafogo-PB

A- A+

O Náutico não jogou a toalha quanto ao sonho do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na 11ª posição, com 19 pontos, o Timbu terá de iniciar uma arrancada de vitórias para chegar ao G8, começando pelo duelo do domingo (11), diante do Botafogo-PB, nos Aflitos. Partida em que o técnico Bruno Pivetti deve promover uma nova dupla de laterais.





Sem Arnaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Diego Matos, expulso, o Náutico deve ter o setor formado com Mateus Ludke pela direita e Kaike na esquerda. O último, inclusive, foi o reforço mais recente a desembarcar nos Aflitos e vai estrear como titular, após entrar no decorrer do confronto perante o CSA, no Rei Pelé, empatado em 2x2.



“Atleta profissional precisa estar preparado para tudo. Temos de encarar como se fosse a última oportunidade. Faltam três jogos e temos totais condições de vencer. Estamos vivos na competição”, afirmou Kaike.



Na frente, após cumprir suspensão automática, Paulo Sérgio regressa ao ataque, ocupando a vaga de Felipe Ferreira. O centroavante é o artilheiro do time na Série C, com nove gols. Na meta, também há indefinição sobre quem será o titular, com Deivity, Jefferson Romário e Lucas Maticoli disputando o espaço.



Mesmo que vença o Botafogo, líder da Série C, o Náutico ainda não entrará no G8. Isso porque o Timbu só poderá chegar a 22 pontos e cinco vitórias ao término da rodada, ficando abaixo de Figueirense (nono, com 22) e Remo (10º, com 22), com seis e sete triunfos, respectivamente.



Na melhor das hipóteses, o Náutico termina em 10º e pode ficar empatado em número de pontos com paraenses e catarinenses. Para isso, a Tombense, atual 10ª, com 22 pontos, precisa perder para o CSA. Além disso, o ideal é que Remo e Figueirense percam seus respectivos embates diante de Confiança e Londrina.



“A expectativa é muito boa, jogando diante do nosso torcedor. Queremos fazer um belo jogo para sair com o resultado positivo”, completou o lateral.

