FUTEBOL Série C: Náutico não vence Botafogo-PB desde 2019, mas tem retrospecto positivo como mandante Equipes se enfrentam no próximo domingo (11), pela 17ª rodada da Série C

Náutico e Botafogo-PB irão se enfrentar pela 17ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (11), às 19h, nos Aflitos. O encontro entre os dois clubes nordestinos é marcado pela disparidade entre as campanhas das equipes nesta temporada.

Com 19 pontos, o Timbu ocupa a 11ª colocação da Série C e não pode mais tropeçar nos próximos três jogos se quiser avançar de fase. Em situação oposta, o Belo, com 35 pontos, ocupa a liderança e já garantiu vaga para a próxima etapa antecipadamente.

Nossa próxima partida será no domingo (11), às 19h, contra o Botafogo-PB, no estádio dos Aflitos. pic.twitter.com/uwrdU0Ob62 — Náutico (@nauticope) August 6, 2024

Histórico

Ao longo da história, os rivais já protagonizaram alguns embates decisivos. O mais recente aconteceu em 2022, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Timbu eliminou a equipe paraibana nos pênaltis por 4x3 e avançou à semifinal.

Dos últimos cinco confrontos, o Náutico venceu apenas um, empatou dois e foi derrotado em duas oportunidades. Apesar do jejum recente, o Timbu tem retrospecto positivo como mandante.

As equipes se enfrentaram 13 vezes no Recife em jogos oficiais, com 10 vitórias do Náutico, três empates e apenas três derrotas diante do Belo.

A maior goleada da história do confronto também aconteceu nos Aflitos, em 2002, pelo Regional. O Timbu goleou o rival por 8x2, com três gols de Ludemar, dois de Fumaça, e um de Aílton, Lima e Adílson.

Para fazer dos Aflitos um aliado contra o próximo adversário, o Alvirrubro iniciou a venda dos ingressos para a partida com valores a partir de R$ 12,50 para o público geral. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da FutebolCard.

Confira os últimos cinco confrontos entre Náutico x Botafogo-PB

03/02/2024 - Náutico 0x1 Botafogo-PB (Copa do Nordeste)

19/06/2023 - Botafogo-PB 1x1 Náutico (Série C)

23/03/2022 - Botafogo-PB 3x4 Náutico (Copa do Nordeste)*

08/02/2020 - Botafogo-PB 2x1 Náutico (Copa do Nordeste)

17/08/2019 - Botafogo-PB 0x1 Náutico (Série C)

*O jogo foi 1x1 no tempo regulamentar e o vencedor foi definido nos pênaltis.

