Futebol Matheus Melo cita "trunfo" do Náutico com sequência em casa para tentar se aproximar do G8 Timbu terá duelos seguidos nos Aflitos, contra Botafogo-PB e Ferroviário, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Precisando de uma arrancada na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro para chegar ao G8 e, consequentemente, ao quadrangular que vale o acesso à Série B, o Náutico quer fazer valer o mando de campo nos dois jogos em sequência que terá nos Aflitos. A começar pelo de domingo (11), contra o Botafogo-PB.





“Serão três jogos difíceis, mas o que nos favorece é termos dois em casa, com apoio da torcida. O nosso objetivo é ganhar todos e vamos batalhar até o final. Matematicamente, ainda é possível se classificar”, afirmou o meia Matheus Melo.



Após o Botafogo, o Náutico vai encarar o Ferroviário, no dia 17 de agosto, também em casa. A rodada final será no Paraná, contra o Londrina, no dia 24.

“Vamos ter o calor do torcedor, a energia. Espero que confie na gente ainda. Sei que é complicado por conta dos últimos jogos que fizemos, mas se os torcedores nos empurrarem, apoiando os 90 minutos, vamos conseguir a vitória”, apontou.



Para o confronto, o técnico Bruno Pivetti não terá os laterais Arnaldo e Diego Matos, ambos suspensos. Mateus Ludke e Kaike devem ser os titulares. Na frente, a equipe conta com o retorno de Paulo Sérgio. O centroavante é o artilheiro do time na Série C, com nove gols.



O Náutico é o 11º colocado da Série C, com 19 pontos. O Botafogo é o líder, com 35.

