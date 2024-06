A- A+

Copa do Mundo Kings World Cup: entenda torneio de futebol 7 que tem dois brasileiros nas quartas de final A Kings World Cup faz parte da Kings League, idealizada pelo ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué

A Kings World Cup vem agitando as redes sociais nos últimos dias. O torneio de futebol 7 reúne ex-jogadores profissionais e influenciadores na disputa pelo título mundial.

O torneio está sendo disputado no México e chegou na fase de quartas de final com dois representantes brasileiros. A Furia, que conta com o Rei Falcão do futsal e o streamer O Estagiário, e a g3x do streamer Gaules. Os brasileiros vão se enfrentar nesta quinta-feira (6) por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo.

Quais as regras do torneio?

A Kings World Cup faz parte da Kings League, idealizada pelo ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué. São sete jogadores de cada lado com algumas regras diferentes do futebol tradicional.

São dois tempos de 20 minutos cada. Uma alteração é que nos minutos finais o gol vale o dobro. O presidente das equipes também recebe uma cobrança de pênalti e tem expulsão de atletas durante a partida. A premiação para a equipe vencedora é de 1 milhão de dólares (cerca de R$5,2 milhões).

Onde assistir a Kings World Cup?

O canal Desimpedidos do Youtube faz a transmissão de todas as partidas do torneio mundial. Os canais da Twitch "O Estagiário" e "Gaules" também passam os jogos das suas equipes.

