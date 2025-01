LeBron James anota 'triple-double', iguala Karl Malone e lidera vitória dos Lakers na NBA

LeBron James não se cansa de fazer história NBA. Dono de diversos recordes e marcas, o astro do Los Angeles Lakers alcançou mais um feito na noite desta terça-feira (21). Na vitória sobre o Washington Wizards por 111 a 88, ele registrou seu primeiro "triple-double" após completar 40 anos de idade.

Também na noite desta terça, o Denver Nuggets emplacou a terceira vitória seguida ao derrotar o Philadelphia 76ers por 144 a 109, em casa.

O forte jogo coletivo dos anfitriões foi liderado por Nikola Jokic, autor de 27 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. O reserva Julian Strawther contribuiu com 23 e Christian Braun, com 20.

