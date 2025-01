Leila Pereira processa Dudu e pede R$ 500 mil em danos morais por xingamentos de ex-Palmeiras

A- A+

Advogados de Leila Pereira protocolaram uma ação contra Dudu após xingamentos do atacante contra a presidente do Palmeiras. O processo corre na 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo e cobra R$ 500 mil do ex-palmeirense por danos morais.



Como já havia feito publicamente, Leila acusa Dudu de ter sido machista e misógino nos ataques direcionados a ela. Os representantes da mandatária traçaram uma linha do tempo dos problemas entre ela e o jogador para embasar a cobrança de uma indenização.



O processo é uma formalização de o que Leila já havia adiantado há semanas. "Ele foi muito grosseiro, isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e cível. Até acredito que esse tipo de atitude contra a minha pessoa foi porque eu sou uma mulher. As pessoas vão dizer que estou exagerando, mas não estou exagerando", disse Leila Pereira ao canal SporTV.





A ação foi protocolada na segunda-feira (27) e teve as primeiras movimentações nesta terça-feira (28). Dudu ainda será notificado oficialmente por via judicial sobre o processo.



Os dois têm relação conturbada, desde junho do ano passado, quando o jogador pediu para deixar o clube, acertou verbalmente com o Cruzeiro e chegou até a ser anunciado nas redes sociais da equipe mineira. Entretanto, Dudu recuou, pressionado por amigos e integrantes da organizada Mancha Alvi Verde.



Leila Pereira, porém, não aceitou. A presidente afirmou que o jogador já estaria vendido, se dependesse dela, e que a história do atleta no Palmeiras já havia acabado. Antes de sair, em dezembro, Dudu publicou indiretas à mandatária, enaltecendo o antecessor, Maurício Galiotte.



A tensão cresceu a partir da segunda semana de janeiro. Sem ser perguntada sobre Dudu, Leila fez repetidas críticas ao jogador no evento de apresentação da nova patrocinadora alviverde, afirmando que ele saiu "pela porta dos fundos". O agora cruzeirense respondeu no Instagram, com fotos de troféus conquistados no Palmeiras e um xingamento.



Desde então, a mulher de Dudu, Caroline Campos, também criticou Leila. O jogador também voltou a falar, até mesmo cometendo uma gafe ao dizer que a mandatária era "mais falsa que nota de R$ 2" O assunto não voltou a ser mencionado por nenhum dos dois.

