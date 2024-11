A- A+

GALÁTICOS LEILÃO Leilão de Ronaldo: de encontro com Beckham e Vini Jr a autógrafo de 18 campeões do mundo; confira Evento ainda contou com lances para uma partida de tênis com Thiago Monteiro na casa do Fenômeno, vaga para jogar no time de Ronaldinho Gaúcho contra Cafú na reinauguração do Pacaembu, e camisa autografada do último jogo de Pelé

Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, realizaram, na quinta-feira (21), o leilão beneficente Galácticos no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O evento reuniu personalidades como Ana Maria Braga, Roberto Justus, Ana Paula Siebert e Luciana Gimenez, com o objetivo de arrecadar fundos para a Fundação Fenômenos.

Entre experiências exclusivas e itens históricos, R$ 10 milhões foram arrecadados.

O leilão teve início com a camisa da Seleção Brasileira autografada por Pelé, Neymar Jr. e Ronaldo Fenômeno. Luciano Huck ofereceu R$ 220 mil, mas o item foi arrematado por R$ 310 mil por um comprador anônimo. Outro lote de destaque foi a camisa do último jogo de Pelé, autografada pelo Rei do Futebol, que alcançou o valor de R$ 360 mil.

Outro destaque para os colecionadores foi a camisa da Seleção assinada por 18 campeões do mundo, incluindo Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Rivaldo e Roberto Carlos.

O terceiro lote trouxe uma experiência com David Beckham, que incluiu assistir a um jogo do Inter Miami, um tour pelo centro de treinamento e estádio, e um encontro privado com o ex-jogador. Arrematado por R$ 1,1 milhão por Tati Barbieri, o pacote ainda incluía uma camisa autografada por Beckham.

Já o segundo lote ofereceu convites VIP para o jogo Valladolid x Real Madrid, um jantar com Ronaldo e Celina, e uma visita surpresa ao Estádio Santiago Bernabéu. Esse pacote foi vendido por R$ 180 mil.

Outras experiências esportivas incluíram uma partida de tênis com Thiago Monteiro e Bruno Soares na casa de Ronaldo. Além do jogo, o vencedor levou uma raquete autografada por Jannik Sinner, totalizando R$ 110 mil.

O jantar exclusivo com Ronaldo, Celina e Sabrina Sato foi um dos mais disputados. Apresentado por Luciana Gimenez, o lote começou com um lance de R$ 50 mil e foi vendido em dois lotes, cada um por R$ 510 mil.

Outra oportunidade envolveu um encontro com Neymar, na Arábia Saudita, com direito a camarote em um jogo do Al-Hilal e menu gourmet. Esse lote foi vendido por R$ 200 mil.

No décimo lote, dois convites VIP para o desfile Giorgio Armani em Milão, durante a semana de moda, foram arrematados por R$ 400 mil. A experiência incluiu a presença de Celina Locks, um dos destaques da noite.

Já o lote publicitário ofereceu seis meses de campanha com Rodrigo Faro, envolvendo mídias digitais, TV, rádio e outdoor. A oportunidade começou em R$ 200 mil e foi arrematada por R$ 390 mil.

O 13º lote apresentou uma camisa comemorativa e uma raquete de tênis de praia, ambas autografadas por Gustavo Kuerten. O item foi arrematado por R$ 120 mil, com Ronaldo e Galvão Bueno entre os compradores.

Para marcar a reinauguração do Estádio do Pacaembu, o oitavo lote ofereceu a chance de jogar ao lado de Ronaldinho Gaúcho contra o time de Cafu. O pacote incluiu dois convites para um jantar de gala, dois ingressos de camarote e uma festa pós-jogo. O lote foi fechado por R$ 100 mil.

