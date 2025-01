Lenda do WWE é vaiada em evento de luta livre nos Estados Unidos; entenda

A- A+

A lenda aposentada da WWE Hulk Hogan foi vaiado por um estádio cheio de fãs de luta livre na noite de estreia de um evento nesta segunda-feira. O veterano, de 71 anos, cujo nome verdadeiro é Terry Bollea, fez uma aparição surpresa durante o evento no Intuitive Dome em Inglewood, em Los Angeles, mas a recepção passou longe de ser tão calorosa quanto ele esperava. O ex-lutador coleciona polêmicas em torno da carreira, mas o apoio do público foi diminuindo nos últimos anos após um caso de racismo e depois de ele se engajar ativamente na campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Acompanhado por seu empresário de longa data Jimmy Hart e vestindo um colete com o nome da Real American Beer – sua nova cerveja, que acaba de assinar uma parceria de vários anos com a gigante do streaming –, Hogan tentou salvar a situação.





“Vocês, fãs, foram meus maiores parceiros porque vocês ficaram comigo nos bons e maus momentos”, ele disse aos detratores. E continuou: "Mas o maior parceiro que a WWE já teve é o fato de que hoje à noite estamos fazendo história, e a WWE se uniu à Netflix, o maior parceiro de duplas de todos os tempos.”

Não ficou imediatamente claro por que a multidão se mostrou tão indignada com um homem de tamanha história no esporte — entrou no ringue pela primeira vez em 1977 e ganhou seis campeonatos da World Wrestling Entertainment, o último em 2002 — mas as últimas vezes em que apareceu nos holofotes, foi segregador a ponto de gerar muitos detratores.



Em 2015, ele foi temporariamente removido do Universo WWE quando viralizou um vídeo dele repetidamente usando o insulto racista “nigger” para descrever o suposto namorado de sua filha. No entanto, em 2018, tudo foi perdoado e Hogan mais uma vez começou a fazer aparições para a promoção baseada em Connecticut.

Mas nos últimos anos ele estreitou laços com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele apareceu em alguns comícios e já chegou a chamar Trump de seu "herói". Embora a luta livre não seja geralmente conhecida por atrair um público liberal, a atração de novos públicos pela Netflix pode ter sido um dos fatores.

