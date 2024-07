Francês Léon Marchand conquista ouro nos 400m medley e bate recorde olímpico de Phelps

A- A+

Impulsionado por um público entusiasmado, o nadador francês Léon Marchand conquistou neste domingo (28) uma primeira vitória espetacular nos Jogos de Paris-2024, quebrando o recorde olímpico dos 400 metros medley de Michael Phelps.

Marchand parou o cronômetro de sua exibição em 4h02,95, em meio à alegria dos 13 mil espectadores que desfrutaram do primeiro ouro francês na natação desde Londres-2012.

O japonês Tomoyuki Matsushita ficou na segunda posição, a 5,67s do francês, e o americano Carson Foster em terceiro, a 5,71s.

Com seu tempo, Marchand tornou obsoleta a marca de 4m03s84 que Phelps alcançou em Pequim-2008.

O próprio 'Tubarão de Baltimore' assistiu pessoalmente à façanha do homem que já havia superado em 2023 o último recorde mundial de sua lendária carreira, 4m02s50.

"Sonhei com isso. Tentei absorver a energia do público, foi fantástico, mal posso esperar para competir novamente", disse o sorridente nadador loiro de 22 anos. "Agora posso me livrar da pressão".

Festa francesa

Marchand já possuía cinco títulos dos Mundiais de 2022 e 2023, mas a glória olímpica o aguardava em casa.

Cercado por um mar de bandeiras francesas, o nadador de Toulouse mostrou que não sente o peso das expectativas para sua jornada rumo ao estrelato olímpico.

As arquibancadas rugiram quando o nadador alto apareceu na piscina, com o rosto aparentemente sereno, e entrou em ebulição quando ele assumiu a liderança no primeiro estilo (borboleta).

Marchand abriu a vantagem com sua velocidade no estilo costas e nadou sozinho a segunda metade da prova quando a festa já estava rolando nas arquibancadas.

O francês ficou a apenas 45 centésimos de completar a façanha e quebrar o seu próprio recorde mundial.

Aos 22 anos, ele quer ser um dos emblemas da França nos seus Jogos e dominar a piscina parisiense ao estilo de Phelps, cujo antigo treinador Bob Bowman dirige agora a carreira de Marchand.

Para cumprir seus ambiciosos objetivos, ele tem pela frente três provas individuais (200m medley, borboleta e peito), além dos eventuais revezamentos.

Peaty destronado

O segundo dia de natação em Paris-2024 rendeu mais dois ouros. Na final dos 100m peito, o melhor nadador da história na distância, Adam Peaty, perdeu o trono como chegou a ser previsto, mas para um concorrente completamente inesperado.

O italiano Nicolo Martinenghi conquistou um surpreendente primeiro título olímpico com o tempo de 59,03 segundos, apenas 0,02 à frente de Peaty e também do americano Nic Fink, que dividiu a prata.

O chinês Qin Haiyang, vencedor das três provas individuais de nado peito do Mundial de 2023, começou como favorito, mas terminou na sétima colocação, com o tempo de 59,50.

Peaty, de 29 anos, estava de volta à piscina depois de lutar contra a depressão e o alcoolismo nos últimos anos.

O britânico lutava para ser o segundo nadador da história a conquistar três medalhas de ouro consecutivas na mesma prova individual, depois de Phelps.

Os 100m borboleta femininos também tiveram uma nova campeã olímpica, a americana Torri Huske, em uma final acirrada contra sua compatriota Gretchen Walsh, recordista mundial.

Huske venceu com o tempo de 55,59 segundos, batendo Walsh por apenas 0,04s.

No sábado, nos 400 metros livre masculino, o brasileiro Guilherme Costa, o 'Cachorrão' terminou em quinto lugar.

