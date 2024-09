A- A+

Futebol Luciano Todo Duro enfrenta Carlos Lopes na primeira edição do GAFC Fight Night Evento conta com Hugo Esteves como apresentador e árbitro Rosário do Brasil, famoso por arbitrar luta de Whindersson Nunes e Popó

O Instituto Garotos da Arena está prestes a transformar a cidade de Jaboatão dos Guararapes em um verdadeiro caldeirão no dia 14 de setembro. A partir das 19h, a organização promoverá a primeira edição do GAFC Fight Night, evento que será realizado na sede do instituto e promete uma noite repleta de ação com 10 lutas divididas em três modalidades, incluindo cinco disputas de cinturão.

Entre os destaques do evento, a luta principal será marcada pelo encontro entre Luciano Todo Duro e o experiente Carlos Lopes. Carlos, que já lutou na Espanha em cidades como Valência e Barcelona, chega para essa disputa com sete lutas no currículo, das quais venceu cinco.



A noite será conduzida pelo apresentador e ator Hugo Esteves. Além disso, a arbitragem ficará a cargo de Rosario do Brasil, conhecido por ter comandado o ringue na luta entre Whindersson Nunes e Popó.

No co-main event, haverá uma batalha pelo cinturão da Categoria Meio Médio (até 77kg) de MMA entre os atletas Nino Bala e Gladstony Gomes. Outro confronto aguardado será a revanche entre os pesos pesados Fábio Aguiar e Maicon Mamute, que disputarão o cinturão da categoria (até 120kg).

Também no boxe, a luta entre Junior Perssone e Brandon Lopes pelo cinturão Meio-Pesado (até 81kg) promete ser um show à parte, enquanto a disputa infantil de NoGi entre Yan Pão de Queijo e Pedro Pitbull dá o pontapé inicial no card principal.

De acordo com o Presidente do Instituto Garotos da Arena e principal organizador do evento, Carlos Medeiros, a liga tem como principal objetivo catapultar atletas para ligas maiores e reforçar o esporte como ferramenta de educação.

“O GAFC é uma oportunidade valiosa para movimentar o cenário de lutas e impulsionar novos atletas para grandes eventos como UFC e Bellator. Além disso, buscamos estimular o esporte como uma ferramenta educacional para as novas gerações.” concluiu.



Aos interessados, os ingressos para o GAFC Fight Night estão disponíveis na plataforma Sympla e também poderão ser adquiridos no local durante o evento. Os preços variam de R$25,00 para arquibancada, R$35,00 para pista próxima ao octógono e R$150,00 para mesa para quatro pessoas.

Confira o card do evento:

Card Principal:

Luciano Todo Duro vs Carlos Lopes

Categoria: Meio-Pesado (81 kg) / Boxe

Nino Bala vs Gladstony Gomes

Categoria: Meio-Médio (77 kg) / MMA Disputa de cinturão

Brandon Lopes vs Junior Perssone

Categoria: Meio-Pesado (81 kg) / Boxe Disputa de cinturão

Fábio Aguiar vs Maicon Mamute

Categoria: Peso Pesado (até 120,2 kg) / MMA Disputa de cinturão

Marcelo Domingos vs Jonathan Testa

Categoria: Leve (70 kg) / MMA Disputa de cinturão

Yan Pão de Queijo vs Pedro Pitbull

Categoria: Infantil NoGi (39 kg) / Disputa de cinturão

Card Preliminar:

Glauco Ferreira vs Paulinho Junior

Categoria: Pena (66 kg) / MMA

Thiago Almeida vs Anderson Yugi

Categoria: Leve (70 kg) / MMA

Sthanley Henrique vs Rudymuller Ruan

Categoria: Meio-Pesado (81 kg) / Boxe

Jeff Andrade vs Guilherme Santos

Categoria: Super Meio-Médio (75 kg) / Boxe

Cachorro Louco vs Marcos José

Categoria: Leve (70 kg) / Boxe

