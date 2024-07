A- A+

Futebol Ludke pede apoio da torcida em jogo que pode fazer o Náutico colar no G8 da Série C Timbu recebe o Athletic, nos Aflitos, domingo, podendo ter seu melhor público do torneio na temporada

Domingo (21), diante do Athletic, nos Aflitos, o Náutico terá seu melhor público na Série C do Campeonato Brasileiro até o momento - superando os 7.477 que compareceram no duelo perante o Figueirense. Mais do que uma quebra de recorde, com os mais de dez mil bilhetes vendidos, o Timbu está de olho na aproximação do G8 que garante vaga no quadrangular. Meta que, com o apoio dos alvirrubros, pode ficar mais próxima de ser obtida.

“A diferença que a torcida faz é enorme. Precisamos dos torcedores, do apoio deles. São fundamentais. Vimos como foi no domingo passado e no jogo contra o Confiança. São nosso 12º jogador”, afirmou o lateral-direito Mateus Ludke.

O Náutico vem de quatro jogos de invencibilidade e busca a segunda vitória consecutiva na Série C, algo ainda não alcançado. A missão não será fácil, já que o adversário é o líder da competição, com destaque para Jonathas Jesus, ex-Timbu e artilheiro do torneio, com oito gols, empatado com o centroavante alvirrubro, Paulo Sérgio.

“O Athletic é o líder do campeonato, mas estamos fazendo a cada jogo uma final. Domingo não será diferente. Temos objetivos grandes no campeonato e esperamos manter o equilíbrio para conseguir a vitória. No futebol, ao ganhar os jogos, você vai tendo confiança. O mais difícil é manter. Temos de aumentar o sarrafo, mas com os pés no chão. Toda partida é uma final e temos tudo para fazer um grande jogo”, apontou.

Veja também

Família Neymar apresenta Helena, possível nova integrante da família