FUTEBOL Manchester United: infestação de ratos rebaixam classificação de higiene do Old Trafford Nenhum excremento foi encontrado nas cozinhas, mas agente optou por decisão

A descoberta de excrementos de rato no estádio Old Trafford do Manchester United levou os inspetores a rebaixar a classificação de higiene alimentar do clube. De acordo com a rede televisiva inglesa BBC, mesmo que nenhum excremento tenha sido encontrado nas cozinhas, um agente de saúde ambiental do conselho optou pela decisão.

Agora, a classificação do clube passou de quatro para dois em cinco, após uma visita realizada em novembro. O time afirmou que um "sistema robusto de controle de pragas" estava em vigor no local e incluía "várias verificações semanais" de todas as áreas de alimentação.



Ainda segundo a BBC, o Conselho de Old Trafford disse que estava trabalhando em estreita colaboração com o clube para que "as melhorias necessárias" fossem feitas. O esquema de classificação da Food Standards Agency varia de 0 (melhoria urgente necessária) a 5 (muito bom).

A nova pontuação do Manchester United foi reclassificada de boa para "alguma melhoria é necessária". De acordo com o clube, cerca de 250.000 pessoas a cada temporada comem no Old Trafford alimentos preparados no local.

As equipes de controle de pragas do clube foram contatadas logo após os excrementos dos roedores serem descobertos. "Se incidentes dessa natureza ocorrerem, medidas imediatas e apropriadas serão tomadas", disse o clube.

