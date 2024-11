A- A+

Futebol Campeão pernambucano em 2004, ex-lateral Marquinhos volta ao clube como auxiliar técnico na base Profissional tem acompanhado de perto o trabalho da comissão técnica da base na Copa Atlântico como auxiliar do treinador do sub-20, Thiago Souza

O ex-jogador Marquinhos, campeão pernambucano em 2004 pelo Náutico, voltou ao clube. O antigo lateral está estagiando nas categorias de base do clube como parte do curso de licença B de treinador, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A licença B é destinada a profissionais que atuam ou pretendem atuar como treinadores na formação de atletas, em equipes de categorias de base de clubes e demais organizações do futebol. Marquinhos tem acompanhado de perto o trabalho da comissão técnica da base na Copa Atlântico como auxiliar do treinador do sub-20, Thiago Souza.

“O Náutico abriu as portas para que eu pudesse concluir meu curso, e eu sou muito grato ao Náutico. Espero um dia retribuir essa confiança em campo como treinador, se possível, do Náutico”, afirmou Marquinhos.

Além do Náutico, Marquinhos tem passagens por Bangu, Fluminense, Atlético-MG, Botafogo, Sport, Brasiliense, Santa Cruz, Remo, Resende/RJ, Madureira, Campinense e Independente de Tucuruí.

