A- A+

ESPORTES Martha Paola: quem é a irmã do jogador de futebol Carlos Salcedo morta a tiros no México Baleada após deixar circo com filho, jovem de 29 anos era formada em Relações Públicas e fez carreira como influencer de futebol

Em 1 de julho de 2024, a família do jogador de futebol Carlos Salcedo sofreu um golpe devastador com o trágico falecimento de Martha Paola Salcedo, irmã do jogador do Cruz Azul. A jovem, conhecida no meio esportivo e nas redes sociais, foi assassinada a tiros em Huixquilucan, Estado do México, enquanto assistia a um evento circense com seu filho.

Paola Salcedo, de 29 anos, era uma figura destacada no futebol mexicano. Nascida em 20 de abril em Guadalajara, Jalisco, desde cedo mostrou uma paixão notável pelo futebol, que compartilhava com seu irmão, o jogador Carlos Salcedo, e que a levou a se tornar uma fervorosa seguidora de equipes como Chivas e Real Madrid. Seu amor pelo esporte não apenas a conectou com sua família, mas também definiu grande parte de sua carreira profissional.





Paola estudou Relações Públicas em uma universidade privada. Após finalizar seus estudos, decidiu se aventurar nas redes sociais, aproveitando seu conhecimento do futebol para se tornar uma influenciadora. Através de suas plataformas, compartilhava conteúdo relacionado ao futebol mexicano, conquistando um número considerável de seguidores.

O talento e o carisma de Paola a levaram à televisão, onde começou a trabalhar como apresentadora de programas esportivos. Foi parte da equipe de "Líderes del Rebaño", um programa dedicado aos seguidores do Chivas, e mais tarde colaborou com "Farsantes sin Gloria", apresentado por Luis García. Sua participação nesses programas a consolidou como uma figura reconhecida no meio esportivo.

Apesar de seu sucesso profissional, a vida pessoal de Paola foi marcada por conflitos familiares. Em 2018, seu irmão Carlos Salcedo tornou pública uma disputa em que acusou seu pai e Paola de má administração de sua carreira e chantagens. Carlos alegou que sua irmã havia se aproximado de vários jogadores do Chivas para obter informações e usá-las em seu benefício. Esse conflito causou uma ruptura na relação entre os irmãos e gerou grande repercussão na mídia.

A tensão familiar começou a diminuir em 2020 com o nascimento de Luka Vikonis, filho de Paola e do jogador de futebol uruguaio Nicolás Vikonis. Embora a relação entre Paola e Nicolás não tenha prosperado, a chegada de seu filho trouxe um momento de reconciliação com seu irmão Carlos. Paola se afastou dos holofotes e se concentrou em sua vida privada e na criação de seu filho, compartilhando a custódia com Nicolás, que na época jogava para o Celaya FC da Liga de Expansão do México.

Nos últimos anos, Paola decidiu empreender no ramo da joalheria, um interesse que havia cultivado ao longo do tempo.

Veja também

FÓRMULA 1 Haas anuncia contratação de Oliver Bearman, jovem britânico de 19 anos, para temporada 2025 da F1