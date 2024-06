Al Horford, veterano e campeão pelo Boston Celtics, tem irmã brasileira e jogadora de basquete

A- A+

Os minutos finais da vitória por 106 a 88 do Boston Celtics sobre o Dallas Mavericks, nesta segunda-feira, que encerrava a série em 4 a 1 e dava o título da NBA à franquia de Boston, ficaram marcados por homenagens da torcida no TD Garden a jogadores-chave na campanha.



Um deles, ovacionado de forma especial. O pivô Al Horford, que aos 38 anos, conquistou seu primeiro título da liga. Um jogador que guarda uma conexão especial com o Brasil: uma irmã nascida no país, e que joga basquete profissionalmente.

Al Horford é filho de Tito Horford, um ex-pivô que atuou por Milwaukee Bucks e Washington Bullets (hoje, Wizards) entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990.



Mas que ao longo da carreira, rodou pelo basquete internacional, inclusive o brasileiro. Por aqui, Tito atuou no Sírio e no Suzano. No segundo, conheceu a atleta de vôlei Patrícia de Andrade. Do relacionamento, nasceu Maira, em agosto de 1995.

Quis o destino — e o sangue da família — que Maira Horford seguisse carreira no basquete. E com sucesso. Hoje com 28 anos, a ala atua no Unimed Campinas. Tem passagem por Baloncesto Miralvalle-ESP, San Lazaro-DOM, São José, Sport, Ituano e Sesi Araraquara. Na temporada atual da LBF, tem 8 jogos disputados e média de 11,5 pontos e 4,9 rebotes. Atualmente, está na disputa das quartas de final, nos playoffs, contra o Santo André.

Nas redes sociais, Maira fala abertamente sobre as relações com o irmão e o pai, que deixou o Brasil antes de seu nascimento. Tito e Maira se conheceram em 2021, quando ela passou a defender a seleção da República Dominicana, assim como Tito e Al.

— A gente conversa bastante. Só que agora, na época de playoffs, final, ele dá uma afastada das redes sociais. Eu só consigo falar com o meu pai. Se eu quiser falar com ele, tenho que falar com meu pai. Ele mesmo não fica muito nas redes — explicou ela, sobre o irmão, em participação em podcast na NBA House.

