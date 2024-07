Mbappé x CR7: Embate entre ídolo e pupilo-prodígio na Eurocopa tem desafios diferentes para cada um

A- A+

Kylian Mbappé tem Cristiano Ronaldo como ídolo, e agora aquele menino francês terá a oportunidade de enfrentar novamente o astro português, que está na reta final de sua carreira, nesta sexta-feira, nas quartas de final da Eurocopa.



Esse confronto entre França e Portugal, às 16h (horário de Brasília), em Hamburgo, se apresenta como um duelo apaixonante, ao qual se acrescenta o atrativo desse embate entre Mbappé, de 25 anos, e CR7, de 39.

Cristiano Ronaldo ainda não marcou nesta Eurocopa, a sexta que disputa em sua carreira, após ter anotado nas cinco anteriores.







Terminou chorando na segunda-feira depois de perder um pênalti contra a Eslovênia durante as oitavas de final, antes que a Seleção se classificasse justamente nos pênaltis, onde o atual jogador do Al Nassr pôde se redimir acertando um dos chutes na série decisiva.

Do outro lado do ringue estará um Mbappé em um dos melhores momentos de sua carreira. Após meses de críticas e conflitos no Paris Saint-Germain, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube, o prodígio de Bondy se prepara para se juntar ao Real Madrid depois da Eurocopa.

O gigante branco é justamente um elo entre Mbappé e Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história da equipe 'merengue'.

"Emocionado por te ver iluminar o Bernabéu", escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais quando foi anunciado no início de junho a contratação de Mbappé pelo Real Madrid, em uma mensagem que rapidamente se tornou viral.

Um sonho de infância

A estrela da Madeira e Mbappé cruzaram seus caminhos pela primeira vez em pessoa quando o segundo tinha 10 anos e foi pedir um autógrafo após uma partida do Real Madrid em Marselha, em 2009.

Voltaram a se ver em 2012, quando um Mbappé que começava a adolescência foi visitar as instalações do Real Madrid.

"Sonhava em ter a mesma carreira que Cristiano Ronaldo. Quando ele joga, alegra a todos os que o veem. Ele está assim há 15 anos. Há poucos futebolistas como ele e aprendi muito vendo-o", declarou Mbappé ao jornal alemão Bild em 2021.

Para muitos, o estilo de jogo de ambos não é semelhante. Cristiano Ronaldo se tornou célebre por uma força atlética descomunal e uma capacidade espetacular para marcar em quase qualquer circunstância do jogo, especialmente de cabeça.

E marcar de cabeça não é precisamente o ponto forte de Mbappé, muito pelo contrário. A última vez que tentou, terminou batendo o nariz contra o ombro de Kevin Danso, na partida contra a Áustria (vitória francesa por 1-0) no início da Eurocopa.

Mbappé é especialmente aplaudido por sua velocidade e uma de suas virtudes é como encontrar espaços para marcar com chutes de fora da área.

Sangue-frio

No que ambos coincidem é em um sangue-frio excepcional diante do gol adversário, apesar de que nesta Eurocopa não estejam demonstrando isso até o momento.

Mbappé conseguiu marcar um primeiro gol, de pênalti, no duelo contra a Polônia (1-1) no fechamento de seu grupo. Fora isso, seu torneio está marcado por falhas e falta de inspiração, talvez por ter que jogar com uma incômoda máscara de proteção para seu nariz fraturado.

Cristiano Ronaldo também multiplica as ocasiões erradas nesta Eurocopa. Contra a Turquia (vitória lusa por 3-0) pôde ao menos dar uma assistência a seu companheiro Bruno Fernandes.

"São dois jogadores excelentes, que podem fazer a diferença a qualquer momento. Compartilhei o vestiário com os dois. Foi um prazer jogar com Mbappé e é um prazer poder jogar com Cristiano. Os dois são incríveis", explicou na quarta-feira o internacional português e lateral esquerdo do PSG Nuno Mendes.

A qual dos dois escolher? "Se eu fosse treinador, ficaria com os dois", apontou com diplomacia.

