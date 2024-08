A- A+

Internet Mbappé sofre possível ataque hacker em seu perfil no X Conta do jogador francês teve pelo menos uma dezena de postagens disparada na noite desta quarta-feira (28)

A conta do atacante Kylian Mbappé no X sofreu o que parece ser um ataque hacker na noite desta quarta-feira (28). Pelo menos uma dezena de tuítes foi disparada ao longo da noite.

Em uma das mensagens, o autor do ataque ofende Lionel Messi, ex-companheiro de Mbappé no PSG. Na postagem mais recente, pede dinheiro em criptomoedas. Veja.

Mbappe just cooked Messi pic.twitter.com/lsbP3TBe45 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) August 29, 2024

O problema parece afetar, por enquanto, só o perfil do francês no X. Em sua conta no Instagram, não há novas postagens.

O atacante se juntou nesta temporada ao Real Madrid, pelo qual iniciou a disputa do Campeonato Espanhol. A última postagem antes do ataque, inclusive, é de fotos da conquista da Supercopa da Uefa pelo clube merengue.

