Meia Maratona Eu Amo Recife acontece neste sábado (21); confira esquema de trânsito

Por mais um ano, a Meia Maratona Eu Amo Recife bateu novo recorde de inscrições e vai levar 5 mil corredores para as ruas do Recife Antigo, neste sábado (21), com largada às 18h. Uma das corridas mais tradicionais da cidade, este ano chega a sua 11ª edição e traz a largada de volta para o Cais da Alfândega.

A Eu Amo Recife engloba corredores de vários níveis, do iniciante ao pelotão elite, com os percursos de 21 km, 10 km e 5 km.

Neste ano, mantem-se novamente em todos os percursos várias atrações musicais que estarão posicionadas em pontos estratégicos para animar os participantes. “A Meia Maratona Eu Amo Recife já se consolidou no calendário de corridas do nosso país e este ano tivemos mais um recorde de inscritos, com corredores de todas as partes do país e ainda do exterior, como Espanha, Holanda e Estados Unidos. Somos uma competição esportiva, mas também um verdadeiro festival de celebração da cidade”, reforça Eduardo Couceiro, diretor-presidente do Instituto Incentiva, organizador do evento.

Segundo a organização do evento, a partir das 17h20 deste sábado (21), as ruas do Recife Antigo por onde passarão a Eu Amo Recife serão interditadas, sendo orientado aos corredores que evitem o uso de carro próprio e optem por utilizar transporte público, táxi ou carro de aplicativo. “Mas, para quem precisar e quiser ir de veículo próprio, o estacionamento da Prefeitura do Recife estará aberto das 14h às 22h, basta apresentar o número de peito para comprovar a participação no evento”, afirma Couceiro.

Campanha de doação de tênis - Outra novidade este ano, é a campanha Passos solidários, seu tênis não pode parar. Uma iniciativa solidária da Meia Maratona Eu Amo Recife que visa arrecadar calçados esportivos usados, mas em bom estado para beneficiar atletas carentes da região. Os corredores poderão participar da campanha fazendo a doação no ato da retirada dos kits e no dia da prova, num espaço de coleta.

“A prática de esportes é uma ferramenta poderosa para a inclusão social, e a doação de um par de tênis pode fazer uma grande diferença na vida de quem mais precisa. Vamos destinar as doações para os projetos Atletismo Campeão, Atletas Paralímpicos e Atletismo Sport que atuam no CT Santos Dumont”, completa Eduardo Couceiro.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquema especial de mobilidade para auxiliar condutores e pedestres durante a corrida que acontece neste fim de semana na capital.

A Ponte do Limoeiro e a Rua da Aurora serão bloqueadas, assim como a Ponte Buarque de Macedo. Toda a extensão da Avenida Martins de Barros será controlada para que os condutores façam o desvio pela Rua Siqueira Campos. Os condutores que tiverem na Zona Sul em direção ao centro, não poderão acessar a Avenida Engenheiro José Estelita na altura do Largo do Cabanga e deverão seguir pela Avenida Governador Agamenon Magalhães.

Os motoristas que estiverem na Avenida Sul não poderão acessar a Avenida Engenheiro José Estelita, devendo utilizar a Avenida Dantas Barreto e Rua São João para acessar a Rua da Concórdia. A alça do Viaduto das Cinco Pontas também será bloqueada no sentido Boa Viagem durante a corrida. Os condutores que estiverem nessa localidade e quiserem ir em direção ao bairro de Boa Viagem deverão seguir pela Rua Imperial e Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.

Com a Via Mangue interditada, quem estiver na Rua Comandante Antônio Manhães de Matos deverá girar à esquerda na Rua Bituri e seguir pela Rua Vila Nova da Cabanga, acessando a alça do Viaduto Capitão Temudo em direção à Avenida Governador Agamenon Magalhães, onde retornará pela Ilha do Leite. Já os condutores que desejarem acessar o Shopping RioMar, deverão passar pela Ponte Paulo Guerra e seguir pelas ruas Arquiteto Augusto Reinaldo e República Árabe Unida. Quem desejar seguir para o bairro de Boa Viagem, deverá utilizar a Avenida Domingos Ferreira.

Os bloqueios serão feitos a partir das 17h e têm previsão para serem desfeitos às 20h.

