Setembro Verde: SES-PE realiza caminhada pelo "Sim" à doação de órgãos neste domingo (22)

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio da Central de Transplante do Estado, realiza neste domingo (22) a I Caminhada pelo Setembro Verde: "Seu Sim, uma Nova História".

A concentração terá início às 6h, na Avenida Beira Rio - ao lado da Academia da Cidade -, e a partida está marcada para as 7h. O circuito da prova é de três quilômetros.

A caminhada tem o objetivo de chamar atenção da sociedade para a atual situação do Estado, que tem listados 3.589 pacientes à espera de um órgão para viver de forma saudável após o transplante.

As maiores esperas são por um rim, com 1.880 pessoas aguardando uma doação, e por córnea, em que 1.493 expectam o dia da cirurgia.

"A nossa ideia é levar para a rua o que já se conversa dentro dos hospitais. Fazer barulho de forma alegre e ordeira e juntar aquelas pessoas que acreditam na causa e vão caminhar com a gente. E, com a divulgação deste evento, fazer as pessoas refletirem sobre a importância do 'sim'. Por isso, a importância de nós conversarmos com a família de que é um doador de órgão, expressar esse desejo de forma clara", declarou o coordenador da Central de Transplantes do Estado, o médico André Bezerra.