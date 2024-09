Setembro Verde: Imip realiza ações de conscientização e estímulo à doação de órgãos e tecidos

A- A+

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife, preparou uma série de ações para incentivar e estimular a população a debater sobre o Setembro Verde, mês de campanha em prol do estímulo à doação de órgãos e tecidos.

Entre os dias 19 e 21 de setembro, diferentes ações serão executadas pela instituição, levando para a população informações sobre a importância da doação.

No dia 19, pacientes e colaboradores do instituto receberão panfletos informativos, dando visibilidade para a campanha.

No dia 20, a partir das 9h30 até às 11h, eles poderão participar de uma palestra no Espaço de Ciência e Cultura do IMIP sobre a importância da comunicação assertiva na doação de órgãos. Não é necessário inscrição para participar do evento.

Já no sábado (21), das 8h às 13h, a campanha toma os Parques da Jaqueira, na Zona Norte, e Dona Lindu, na Zona Zul, com profissionais de saúde conscientizando as famílias em prol da doação de órgãos, além de aferição de glicose e pressão arterial, entrega de bottons, panfletos, carteirinhas de “sou doador”, jogos e totem interativo.

“Qualquer pessoa pode ser doadora, mas precisa passar esse desejo para a família, pois só eles podem autorizar. Famílias doadoras, além de atenderem à vontade do ente querido, ainda estarão protagonizando um ato solidário a milhares de pessoas que estão atualmente em listas de espera por um transplante, lutando por uma oportunidade de salvar a vida”, disse Rita Mota, médica neurocirurgiã do IMIP.

O Imip já realizou, em 2024, 285 transplantes de órgãos (coração, fígado, rim, pâncreas, medula e córnea).

“Somos a maior referência em Pernambuco e chegamos a essa posição graças a todo o acesso com qualidade que dedicamos à população que procura a nossa Instituição”, celebrou a superintendente-geral do instituto, Tereza Campos.

