Programa Ganhe o Mundo divulga resultado de avaliação no dia 15 de outubro

A divulgação do resultado da prova do Programa Ganhe o Mundo (PGM) está prevista para o dia 15 de outubro. O exame foi aplicado nesse domingo (15), pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), em 57 polos espalhados por 27 municípios do Estado.

Realizado por 9.727 estudantes da Rede Estadual, o exame contou com 30 questões objetivas de caráter eliminatório. Na primeira etapa do processo, serão aprovados os estudantes que obtiverem no mínimo nota 6.

As vagas remanescentes serão redistribuídas entre os candidatos aprovados e cada um dos 184 municípios do Estado terão pelo menos um estudante convocado.

As questões da avaliação exploraram leitura, compreensão, interpretação e vocabulário, no idioma escolhido pelo estudante (Espanhol e Inglês), que sonham em realizar intercâmbio estudantil fora do País.

Aplicação das provas do Programa Ganhe o Mundo. - Foto: Secretaria Estadual de Comunicação/Divulgação

Segundo a superintendente do PGM, Anarruth Corrêa, a realização das provas ocorreu sem registro de intercorrências.

“Por todo o Estado houve um interesse muito grande dos estudantes em participar do programa. Quase 10 mil alunos fizeram a prova. É um número muito significativo, ratifica que estamos no caminho certo e nos incentiva a já pensar em mais novidades para as próximas edições”, destaca Anarruth.

Retomado neste ano, pelo Governo de Pernambuco, o Programa Ganhe o Mundo oferece 900 vagas para cursos de línguas espanhola e inglesa no Chile, Estados Unidos e Canadá.

Os estudantes da Rede Estadual tiveram a oportunidade de reforçar os conhecimentos através de aulões preparatórios promovidos em 226 polos, espalhados por todo o Estado, entre os meses de maio e julho.

