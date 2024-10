A- A+

BRASILEIRÃO Memphis marca, Corinthians goleia Athletico em confronto direto e sai do Z-4 De falta, neerlandês anotou seu primeiro gol com a camisa do alvinegro na goleada por 5x2 em cima de rival direto na briga contra o rebaixamento

Na Arena Corinthians, o Corinthians goleou o Athletico-PR por 5x2 e conseguiu sair, pelo menos de forma momentânea, da zona de rebaixamento. Com gols de Matheuzinho, Cacá, Memphis, Yuri Alberto e Garro, Timão fez o seu maior placar nesta edição de Brasileirão em momento decisivo.

Com apenas seis resultados positivos, o clube paulista entrou em campo muito pressionado, mas também com casa cheia. 44.399 torcedores assistiram à sétima vitória do clube no campeonato, com direito a cenário de apreensão ainda na primeira etapa.

O Time de Itaquera saiu na frente do marcador logo aos 5 minutos, com Matheuzinho, e, já aos 18, a partida parecia estar resolvida quando o zagueiro Cacá fez o 2x0. Com a vantagem, veio a acomodação, e o Athletico, que parecia derrotado, foi buscar o 2x2 ainda na primeira etapa com Nikão e Erick, aos 30 e 39 minutos, respectivamente.

Indo pro intervalo teoricamente abalado, foi o Corinthians que voltou ligado para a etapa final. Com 10 minutos do segundo tempo, em uma falta longe da grande área, Memphis acertou a gaveta do goleiro Mycael e já desempatou a partida.

Naquele momento, o nervosismo voltou a ser athleticano. Extasiado, em queda livre, sem vencer há nove rodadas e já figurando a zona de rebaixamento pela primeira vez na competição, o time comandado pelo ídolo Lucho González não suportou a atmosfera adversária.

Não conseguindo se recompor para a partida, quem apareceu para aproveitar e fincar os três preciosos pontos foi o Corinthians que, com o meia argentino Rodrigo Garro e o atacante Yuri Alberto, fez mais dois e, assim, fechou o importante resultado com a goleada por 5x2.

44.399 torcedores comparecem a Arena Corinthians - Foto: Livia Camillo/UOL

Com a rodada em andamento, o Time da Fiel agora respira fora do Z-4, figurando a 16ª colocação com 32 pontos ganhos. Já o Furacão se vê em situação complicada: com o resultado, são sete derrotas e mais três empates nos últimos dez jogos, entrando na zona dos quatro piores pela primeira vez neste Brasileirão - o que ainda conforta são dois jogos a menos em relação a seus concorrentes.



Na próxima rodada, o Corinthians viaja para encarar o Cuiabá, na segunda-feira (28), no Mato Grosso, às 19h (horário de Brasília). Já o Athletico-PR paga seu jogo atrasado diante do Fluminense, no Maracanã, na próxima terça-feira (22), às 19h30 (horário de Brasília).

