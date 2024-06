Mike Tyson adia luta com youtuber Jake Paul por problema de saúde

O aguardado retorno de Mike Tyson ao ringue contra o 'youtuber' Jake Paul foi adiado após um recente problema de saúde do ex-campeão dos pesos pesados, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (31).

Tyson precisou de atendimento médico a bordo de um voo de Miami para Los Angeles no último domingo, após se queixar de náuseas e tonturas, em um incidente que ocorreu a menos de dois meses de sua luta com Paul, marcada para 20 de julho em Arlington, Texas.

Os organizadores da luta disseram em um comunicado que Tyson foi aconselhado a fazer apenas um treinamento mínimo nas próximas semanas, após um exame médico na quinta-feira, revelando que o ex-boxeador estava lutando contra um "surto de úlcera".

"A recomendação é que Mike Tyson realize um treinamento de mínimo a leve durante as próximas semanas e depois volte a treinar intensamente sem limitações", afirmou a organização do evento.

"Tanto Mike quanto Jake concordam que é justo garantir que ambos os atletas tenham o mesmo tempo de treinamento para preparar esta importante luta e possam competir no mais alto nível."

"A saúde e o bem-estar dos atletas são nossa prioridade máxima, e apoiamos totalmente que Mike se dê o tempo necessário para render no nível que espera de si mesmo", concluiu a organização.

Uma nova data para a luta será anunciada antes do dia 7 de junho, destacaram os organizadores.