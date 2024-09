A- A+

Champions League Milan x Liverpool pela Champions League; veja escalações e onde assistir Os dois gigantes do futebol europeu se enfrentam nesta terça-feira (17) que marca a estreia do novo formato da Liga dos Campeões

Milan e Liverpool fazem o primeiro grande jogo do novo formato da Champions League. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (17), às 16h (horário de Brasília).

Os gigantes do futebol europeu fazem a partida no San Siro, em Milão (ITA). Esse confronto já foi final da Champions em duas ocasiões, com um título para cada lado.

O Milan ainda não engrenou na atual temporada. Em quatro jogos pelo Serie A, foram dois empates, uma vitória e uma derrota.

A vitória foi justamente na última partida antes da estreia no torneio europeu. O Milan venceu o Helas Verona por 4 a 0.

Florenzi, Bennacer e Thiaw são os desfalques dos Rossoneros para a estreia.

O Liverpool vem de derrota na Premier League por 1 a 0 para o Notthingham Forest. Antes disso, a equipe de Arne Slot tinha vencido todas as três partidas.

Uma novidade no time pode ser o atacante Federico Chiesa. O italiano ainda não estreou e pode ser relacionado pelo primeira vez.

Prováveis escalações:

Milan: Mike Maignan; Emerson Royal, Matteo Gabbia, Pavlovic e Theo Hernandez; Tijjane Reijnders, Youssouf Fofana e Loftus-Cheek; Pulisic, Tammy Abraham e Rafael Leão. Técnico: Paulo Fonseca.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Andy Robertson; Endo e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

Onde assistir: Max (streaming).

